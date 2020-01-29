موجوروزا تجتاز بافليوتشنكوفا وتصعد إلى قبل نهائي أستراليا

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استعادت جاربين موجوروزا التألق في البطولات الكبرى وفازت 7-5 و6-3 على الروسية أنستاسيا بافليوتشنكوفا لتبلغ ولأول مرة الدور قبل النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس يوم الأربعاء.

وستلعب الفائزة بلقبين في البطولات الكبرى مع سيمونا هاليب، التي بلغت النهائي سابقا، يوم الخميس على بطاقة الظهور في نهائي السبت المقبل بعدما قدمت هذا العام أفضل مستوياتها في ملبورن بارك، وفازت تحت أشعة الشمس القوية في ملعب رود ليفر أرينا.

وفي مباراة بين لاعبتين قويتين من الخط الخلفي كسرت الإسبانية موجوروزا إرسال اللاعبة الروسية المصنفة 30 في مناسبتين بالمجموعة الثانية لتشق طريقها نحو الانتصار.

وأنقذت بافليوتشنكوفا أول نقطة ممكنة لحسم المباراة بعد ضربة خلفية قوية لكنها أخفقت في التعامل مع الفرصة الثانية لتفوز موجوروزا بالمباراة بعد ضربة ساقطة.