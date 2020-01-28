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دونتشيتش يقود مافريكس لإيقاف سلسلة انتصارات ثاندر

28
JANUARY
2020
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أحرز لوكا دونتشيتش 29 نقطة ليقود دالاس مافريكس للفوز 107-97 على أوكلاهوما سيتي ثاندر في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مساء الاثنين.
 
وأوقف مافريكس سلسلة من خمسة انتصارات متتالية لثاندر رغم أن دونتشيتش بدأ اللقاء بالتسجيل مرتين من ثماني محاولات خلال اللعب في الربع الأول قبل أن يسجل ثماني مرات من 16 محاولة.
 
واستغل دالاس معاناة ثاندر وتفوق 19-3 ليحصل على الأفضلية مستفيدا من تألق العملاق دونتشيتش.
 
وأضاف تيم هارداواي 15 نقطة لمافريكس كما سجل كريستابس بورزينجيس وديلون رايت 14 نقطة لكل منهما. واستحوذ رايت على 12 كرة مرتدة في أفضل حصيلة له هذا الموسم.
 
ودخل دينيس شرودر تشكيلة أوكلاهوما سيتي الأساسية لأول مرة هذا الموسم بعد غياب كريس بول عن المباراة عقب يوم واحد من مقتل صديقه المقرب كوبي برايانت أسطورة كرة السلة في حادث تحطم هليكوبتر.
 
ولعب بول مع برايانت مع المنتخب الأمريكي في الأولمبياد في مناسبتين سابقتين.
Reuters
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