أزمة بين الاتحاد الإنجليزي وليفربول.. وكلوب يهدد

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الاثنين، أنه نبه ليفربول من احتمال إعادة مباراة الدور الرابع لمسابقة كأس إنجلترا في فترة استراحة منتصف الموسم قبل بدء الموسم الحالي.

وأجبر ليفربول على خوض مباراة معادة مع شروسبيري في 4 فبراير المقبل على ملعب أنفيلد بعد انتهاء مباراتهما بالتعادل 2-2 الأحد، لكن هذا التاريخ يصادف الفترة التي سيخلد فيها ليفربول إلى راحة لمدة أسبوعين، ما جعل مدرب ليفربول الألماني، يورغن كلوب، يؤكد عدم حضوره هو ونجوم الفريق الأول في مباراة الإعادة على أرضه ضد شروسبيري تاون من الدرجة الثانية، على أن يشارك بفريق من الشبان.

واعترف الاتحاد بأهمية إراحة اللاعبين مشيرا إلى أن الأندية تدرك جميعها أن مثل هذه الموقف قد ينشأ.

وقال الاتحاد في بيان له: "قبل بدء موسم 2019-2020، قبلت جميع الأندية أن مباريات إعادة الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد، عند الاقتضاء، يجب أن تقام خلال الأسبوع الأول من فترة استراحة اللاعبين في منتصف الموسم".

وأضاف "سيؤثر هذا فقط على عدد صغير من الأندية بسبب تقسيم المباريات في الدوري الممتاز في استراحة منتصف الموسم".

وقال كلوب بعد تعادل فريقه 2-2 مع شروسبيري، الأحد، إنه "سيحترم" الاستراحة وأن نيل كريتشلي مدرب فريق دون 23 عاما سيتولى المسؤولية في مباراة الإعادة، المقررة في الرابع من الشهر القادم.

وأشار المدرب الألماني "في أبريل 2019، تلقينا رسالة من رابطة الدوري الممتاز، على ما أعتقد، طلبوا منا احترام عطلة الشتاء وعدم تنظيم مباريات ودية أو ألعاب تنافسية. ونحن احترمنا ذلك".

وأضاف "طالبتنا الرابطة باحترام العطلة الشتوية. وهذا ما فعلناه. لكن إذا لم يحترم الاتحاد الإنجليزي ذلك، فلن نتمكن من تغييره. لن نكون هناك".

وخسر ليفربول بقيادة كريتشلي 5-صفر أمام أستون فيلا في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية في الوقت الذي كان الفريق الأول يشارك في كأس العالم للأندية في قطر، والتي عاد منها مكللا باللقب.

وأثارت مقاربة كلوب في كأس إنجلترا بعض الانتقادات، لكن جيمي كاراغر لاعب ليفربول السابق والناقد في قناة "سكاي سبورتس" ساند الألماني.

وكتب كاراغر على تويتر: "حصول اللاعبين الكبار على عطلة شتوية هو حق، لا يمكنك تنفيذه ثم إشراكهم في مباراة الإعادة في الإجازة. وهذا ينطبق على جميع أندية الدرجة الممتازة".