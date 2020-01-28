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توقف مسيرة نجمة تونس في "أستراليا المفتوحة"

28
JANUARY
2020
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توقفت مسيرة التونسية أُنس جابر في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بالخسارة 6-4 و6-4 ، أمام صوفيا كينين في دور الثمانية للمسابقة، اليوم الثلاثاء.
 
وكانت أُنس (25 عاما) حققت مفاجآت كبيرة في ملبورن، وتفوقت على لاعبات مثل كارولين وزنياكي والصينية وانغ قيانغ، التي أطاحت بالأميركية المخضرمة سيرينا وليامز، في طريقها لتصبح أول عربية تبلغ دور الثمانية في واحدة من البطولات الأربع الكبرى.
 
وصعدت كينين (21 عاما) إلى الدور قبل النهائي لأول مرة في واحدة من البطولات الكبرى، وستلعب مع الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة الأولى عالميا التي فازت 7-6 و6-2 على التشيكية بترا كفيتوفا.
 
وقالت كينين التي كانت أفضل نتائجها السابقة في البطولات الأربع الكبرى عندما بلغت الدور الرابع في رولان غاروس العام الماضي: "أنا متحمسة جدا، لقد كانت مباراة صعبة"، حسبما نقلت "رويترز".
 
وكسرت كينين، التي توجت بكل ألقابها الثلاثة في بطولات المحترفات خلال موسم 2019، إرسال أُنس مبكرا في طريقها للفوز بالمجموعة الأولى لكن اللاعبة التونسية قاتلت بقوة وأنقذت خمس نقاط لحسم المجموعة على مدار شوطين لتؤجل انتصار المصنفة 14.
 
وأهدرت أُنس، المصنفة 78 عالميا، ثلاث فرص لكسر إرسال كينين في الشوط السادس من المجموعة الثانية بسبب ارتكاب أخطاء سهلة.
 
وبعد ذلك تقدمت كينين 40- صفر في شوط إرسال أُنس، لكن اللاعبة التونسية قاتلت وأدركت التعادل مرتين قبل أن تسدد ضربتين أماميتين بشكل غير متقن لتخسر إرسالها وتتقدم اللاعبة الأميركية 4-3.
 
وبعد أن حافظت كل لاعبة على إرسالها أنهت كينين المباراة من أول فرصة متاحة عندما ردت أُنس ضربة إرسال قوية في الشبكة.
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