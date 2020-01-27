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فيدرر يتعافى من بداية ضعيفة ويبلغ دور الثمانية في ملبورن

27
JANUARY
2020
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استعاد روجر فيدرر السيطرة بعد بداية ضعيفة ليفوز على المجري مارتون فوتشوفيتش 4-6 و6-1 و6-2 و6-2 ويبلغ دور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملعب رود ريفر أرينا يوم الأحد.
 
وظهر الفائز ببطولة أستراليا ست مرات، والذي كان على بُعد نقطتين من الخسارة أمام جون ميلمان في الدور السابق، بشكل متواضع في المجموعة الأولى أمام فوتشوفيتش في تكرار للمواجهة بينهما في الدور الرابع بنسخة 2018.
 
وقال فيدرر ”تمكنت من التعافي وأنا واثق في التحسن يوميا بعد هذه المباراة“.
 
ولم ينتزع فوتشوفيتش أي مجموعة من فيدرر في مواجهتين سابقتين لكن اللاعب المجري حسم المجموعة الأولى يوم الاحد بعد كسر إرسال فيدرر في الشوط السابع عقب ارتكاب اللاعب المخضرم ثلاثة أخطاء سهلة متتالية.
 
وأضاف اللاعب السويسري البالغ عمره 38 عاما والذي سدد 44 ضربة ناجحة مقابل ارتكاب 36 خطأ سهلا ”كانت بداية صعبة وكنت أعاني من تبعات مباراة ميلمان.
 
‭ ‬“سدد ضربات قوية من الخط الخلفي وربما قلل من ثقتي لكن هذا استغرق بعض الوقت“.
 
وتعافى فيدرر الحاصل على 20 لقبا في البطولات الكبرى من خسارة أول مجموعة وفاز بثلاث مجموعات متتالية سريعا ليصل إلى دور الثمانية في ملبورن للمرة 15.
 
وسيلعب فيدرر المصنف الثالث في دور الثمانية مع الأمريكي تينيس ساندجرين الذي تفوق على فابيو فونيني المصنف 12 بنتيجة 7-6 و7-5 و6-7 و6-4 في وقت سابق يوم الاحد أيضا.
 
وقال فيدرر مازحا عن منافسه القادم واسمه غير المألوف ”لن يكون لاعب بيسبول بالتأكيد. أتطلع لمواجهته. لعبت الكثير من مباريات التنس في حياتي ولكن لم أواجه تينيس أبدا“.
Reuters
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