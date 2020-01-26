ريال مدريد يصدم باريس سان جيرمان ويتمسك بمهاجمه

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أكد تقارير صحفية فرنسية أن ريال مدريد يرفض التفريط بخدمات مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش المطلوب في باريس سان جيرمان الفرنسي لتعويض إدينسون كافاني المتوقع إنتقاله إلى أتلتيكو مدريد في الميركاتو الحالي.

وأشار موقع "le10sport" الفرنسي، إلى أنه على الرغم من العراقيل التي يواجهها يوفيتش مع الملكي إلا أن الإدارة الفنية لا تفكر في إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ولفت الموقع إلى أن نادي حديقة الأمراء عليه متابعة البحث عن بديل لكافاني بعيداً عن ريال مدريد الذي يضع كامل ثقته بالمهاجم صربي لقيادة هجوم الفريق في المستقبل.