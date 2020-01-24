ديوكوفيتش يسحق نيشيوكا ويصعد لدور 16 في ملبورن بارك

A + A -

بصورة كاسحة تفوق الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب على منافسه الياباني يوشيهيتو نيشيوكا وفاز عليه بثلاث مجموعات متتالية وبواقع 6-3 و6-2 و6-2 في الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس يوم الجمعة ليقطع خطوة أخرى في سبيل تعزيز رقمه القياسي والفوز باللقب الثامن في ملاعب ملبورن بارك الصلبة.

وكان ديوكوفيتش المصنف الثاني عالميا فاز على لاعب ياباني آخر هو تاتسوما إيتو في الدور السابق ويوم الجمعة أطلق 17 ضربة إرسال من النوع الذي لا يرد وفاز بنسبة 93 في المئة من إرساله الأول وواجه فقط نقطة وحيدة لكسر الإرسال في مواجهة اللاعب الياباني (24 عاما) الذي بدا عاجزا عن فعل أي شيء لإنقاذ نفسه من الهزيمة والخروج مبكرا من أولى البطولات الأربع الكبرى.

وفاز ديوكوفيتش على منافسه الإسباني رفائيل نادال في نهائي البطولة الموسم الماضي ليحرز لقبه السابع في البطولة وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أحد.

وكسر اللاعب الصربي إرسال منافسه الياباني الذي يستخدم اليد اليسرى في اللعب يوم الجمعة مرة واحدة في المجموعة الأولى ومرتين في الثانية ومرتين أخريين في الثالثة أيضا وحسم الفوز سريعا في ساعة واحدة و25 دقيقة.

وعن تفوقه الكاسح في الإرسال بعد أن خسر ثماني نقاط فقط على إرساله طوال مباراة يوم الجمعة قال ديوكوفيتش بعد الفوز ”بالتأكيد كانت ضربات إرسالي من أفضل ما قدمت في الآونة الأخيرة بفضل المدرب جوران إيفانيسفيتش.

”هناك الكثير من النقاط الفنية التي يمكن الحديث عنها.. الأمر يتعلق بالإيقاع والتوازن.. حتى الآن الأمور سارت بشكل جيد فعلا.“

والفوز يوم الجمعة هو الانتصار رقم 21 على التوالي لديوكوفيتش (32 عاما) في البطولات الكبرى في مواجهة لاعبين يستخدمون اليد اليسرى منذ خسارة اللاعب الصربي المخضرم أمام نادال في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في ملاعب رولان جاروس في 2014.

وقال ديوكوفيتش إنه لا يزال أمامه مجال للتحسن خلال البطولة وأضاف ”هناك دائما مجال للتحسن وهذا هو جمال اللعبة حسبما أعتقد.

”وعلى مستوى إيقاع الإرسال الذي أؤدي به حاليا فإن معدل فوزي بإرسالي الأول مرتفع للغاية.

”ولذا فهذا ربما يكون أفضل مستوى لي على صعيد الإرسال وأنا سعيد به جدا. لأنه يمكنني من التقدم سريعا في المباريات والفوز وبتفوق أكبر بأشواط إرسالي ووضع المزيد من الضغوط على المنافسين.“

ومضى اللاعب الصربي قائلا ”هذا بالتأكيد شيء مفيد مع دخول البطولة الكبرى أسبوعها الثاني. وأنا أحب اللعب في هذه الملاعب وأحب أجواء البطولة. وبدأت أشعر بالكثير من الارتياح والتماسك على أرض الملعب وسأحاول الحفاظ على استمرار هذه الأشياء.“

وفي الدور الرابع (دور 16) سيلتقي ديوكوفيتش مع الأرجنتيني دييجو شوارتزمان الذي فاز في وقت سابق من يوم الجمعة على صربي آخر هو دوسان لايوفيتش 6-2 و6-3 و7-6.

ووصف ديوكوفيتش منافسه المقبل شوارتزمان بأنه ”واحد من أسرع اللاعبين“ في ملاعب التنس حاليا.