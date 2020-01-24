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ريال مدريد: عودة هازارد والإعلان عن صفقة جديدة

24
JANUARY
2020
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يبدو ريال مدريد مرشحا فوق العادة لتحقيق فوزه الثالث على التوالي والانفراد بالصدارة في حال تعثر غريمه برشلونة غداً امام فالنسيا في أولى المباريات المعقدة لكيكي سيتيين، وذلك عندما يحل ضيفا على بلد الوليد الخامس عشر والذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته الثماني الأخيرة (خمسة تعادلات وثلاث هزائم).
 
ويدخل النادي الملكي المباراة منتشيا ببلوغه ثمن نهائي مسابقة الكأس بفوزه على مضيفه اونيونيستاس سلمنقة من الدرجة الثالثة 3-1.
 
وعلى غرار برشلونة، أراح مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان مجموعة من اللاعبين الأساسيين في مقدمتهم القائد سيرخيو راموس الذي يتعافى من اصابة في الكاحل، والالماني طوني كروس والكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي رودريغو، لكن جناحه الويلزي غاريث بايل العائد الى الملاعب بعد غياب بسبب الاصابة والمرض، تعرض لاصابة جديدة في كاحله واضطر لترك مكانه لابراهيم دياز في الدقيقة 53.
 
فيما يلي أبرز أخبار ريال مدريد ليوم الجمعة 24-1-2020
 
-ايدين هازارد يبدأ العمل مع الكرة منفرداً في الفالديبيباس وعودته باتت قريبة.
 
-فالنسيا يسأل عن احتمال التعاقد مع داني سيبايوس
 
-غياب مؤكد لغاريث بيل عن مباراة بلد الوليد.
 
-ابراهيم دياز يعلن رغبته الصريحة بعدم مغادرة النادي الملكي.
 
-الجناح الشاب الواعد هوغو فاييخو يوقع مع ريال مدريد ويُعار الى ديبورتيفو لاكورونيا
 
-رينيير: حققت حلم حياتي بالانضمام الى ريال مدريد، وصلتني رسائل من مارسيلو ورودريغو، أشعر اي بالفعل في منزلي، يجب ان اصل بهدوء وأبقى قدمي على الأرض. 
 
-داني كارفخال عن نهائي ليشبونة: كانت المرة الأولى التي أشعر بها بهذا التوتر، أعتقد أنها المرة الوحيدة التي أشعر بها بهذا الشعور من الخوف، دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد 2014 في المباراة النهائية، حينما شاهدت أن المباراة تفلت من يبن أيدينا، كان الوقت يمر دون أن يمنحنا الفرصة لمراقبته، خصمنا الأبرز في المدينة على وشك التتويج بدوري أبطال أوروبا، أعتقد أنها المرة الوحيدة التي أشعر بها بالخوف في ملعب كرة قدم.
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