living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كارفاخال يشيد بزيدان.. ويتحدث عن "لحظة الخوف" مع ريال مدريد

24
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال ظهير أيمن نادي ريال مدريد الإسباني، داني كارفاخال، إن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان "يعمل بجد ويملك الثقة في اللاعبين ويعرف بالضبط ما يحتاجه الفريق، وكيف ومتى يصل كل لاعب إلى أعلى مستوى لديه".
 
 
وجاءت إشادة داني كارفاخال بالمدرب الفرنسي، في حوار له مع مجلة "جي كيو"، أوضح خلالها اللاعب الإسباني كيف كان يشعر بالخوف على أرضية الملعب، حينما كانت مباراة أتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهير بلشبونة 2014 تقارب على لفظ أنفاسها الأخيرة معلنة تتويج أتلتيكو، قبل أن يسجل راموس رأسيته القاتلة التي قادت المباراة إلى وقت إضافي أفضى إلى فوز ريال مدريد 4-1.
 
ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن كارفاخال قوله: "أعتقد أنها المرة الوحيدة التي أشعر فيها بهذا الشعور من الخوف، دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد 2014 في المباراة النهائية، حينما شاهدت أن المباراة تفلت من يبن أيدينا، كان الوقت يمر دون أن يمنحنا الفرصة لمراقبته، خصمنا الأبرز في المدينة على وشك التتويج بدوري أبطال أوروبا".
 
وتابع الظهير الأيمن في النادي الملكي قائلا: "كانت بعد ذلك أفضل اللحظات في مشواري، القليلون كانوا يتوقعون أننا سنفوز بـ3 بطولات عقب تلك البطولة".
 
واختتم كارفاخال حديثه قائلا: "بثقة المدرب والزملاء كنت ألعب بكثير من الذكاء، بخبرة سنين لعبتها وبالعمل الشاق المطلوب في هذا المستوى، ليس من السهل أن تخرج من الأكاديمية ثم تخوض تلك المواجهات بعد سنوات قليلة".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout