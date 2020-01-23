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مانشستر يونايتد يسابق الزمن للعودة إلى نجمه السابق

23
JANUARY
2020
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يسارع مانشستر يونايتد الإنجليزي الزمن قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية، من أجل التعاقد مع مهاجم، يحل مكان هدافه الأول المصاب ماركوس راشفورد.

وتفاقمت مشاكل "الشياطين الحمر" كثيرا بإصابة هدافه راشفورد، في الظهر، مما يعني ابتعاده عن اللعب لمدة شهرين على الأقل.

وفي هذا الصدد، يسعى مسؤولو الفريق الإنجليزي إلى التعاقد مع "رأس حربة" مميز لحل أزمة الهجوم ومعاناته الواضحة في "البريمرليغ".

ووفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إدارة يونايتد تدرس العودة إلى "الحرس القديم" من خلال التعاقد مع المخضرم الأرجنتيني كارلوس تيفيز لتدعيم هجوم الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتابعت "سيتم التفاوض مع تيفيز للتعاقد معه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر".

ويحمل كارلوس تيفيز (35 سنة) حاليا ألوان بوكا جونيورز الأرجنتيني، في ثالث فتراته مع النادي الأرجنتيني الذي عاد إليه بعدما قضى فترة احترافية في الصين.

وقبل نحو 11 عاما، رحل تيفيز عن مانشستر يونايتد، الذي كان آنذاك يعج بالنجوم الكبار، أبرزهم ريان غيغز وكريستيانو رونالدو وبول سكولز.

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