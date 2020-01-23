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تسليم وتسلم في الشباب والرياضة . فنيش: تشكيل الحكومة بداية الانفراج - اوهانيان: هدفنا تعزيز ثقة الشباب بمستقبل لبنان

23
JANUARY
2020
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تم اليوم حفل التسليم والتسلم في وزارة الشباب والرياضة بين الوزير السابق محمد فنيش والوزيرة فارتينيه اوهانيان، في حضور المدير العام للوزارة زيد خيامي، رئيس اللجنة الاولمبية جان همام، نائب الرئيس هاشم حيدر، الامين العام للجنة الاولمبية العميد حسان رستم، رئيس الاتحاد اللبناني للجيدو فرنسوا سعادة، رئيس اتحاد كرة الطاولة سليم الحاج نقولا، رئيس اتحاد الدراجات الهوائية فاتشي ذادوريان ورؤساء المصالح في الوزارة.

ورحب الوزير فنيش بالوزيرة اوهانيان، مباركا للبنانيين تشكيل الحكومة "بعد مرحلة مر فيها لبنان أدت الى حصول فراغ في متابعة شؤون اللبنانيين والى تعميق الازمة التي يمر فيها البلد اقتصاديا وماليا واجتماعيا وسياسيا".

وقال: "ان تشكيل الحكومة هو بداية الانفراج والمسار لمعالجة المشاكل، فيها الكفاءات، واتمنى لها كل النجاح والتوفيق. الحمل كبير وبحاجة الى همة وإرادة وصبر ومتابعة وعمل دؤوب من اجل انقاذ البلد. الامر صعب وليس مستحيلا، ففي لبنان قدرات مهمة، واذا كان هناك تعاون من مختلف الافرقاء لان البلد بحاجة لتعاون من كل القوى السياسية. ونتمنى ان تعطى هذه الحكومة الفرصة والدعم حتى تقوم بمهامها للوصول الى معالجة الملفات".

اضاف: "نسلم وزارة الشباب والرياضة الى الوزيرة اوهانيان، هذه الوزارة تعنى بثلاثة ارباع المجتمع اللبناني، لان الاهتمام بالشباب هو مسؤولية كبيرة، ليس فقط على هذه الوزارة او الوزيرة، بل على كل الوزارات، الاقتصاد والمال.".

وتابع: "قدمنا مشروع قانون الى مجلس النواب لايجاد الحوافز للمستثمر لدعم فرص العمل للشباب، ولقد انشأنا المؤسسة العامة للشباب والرياضة لادارة المنشآت الرياضية، وهي معنية بتأمين الامكانات اللازمة. وأتمنى للوزيرة اوهانيان، الاستمرار في التعاون والتوفيق مع الفريق الاداري الموجود الذي لديه الخبرة والمعرفة"، مؤكدا "ان آمال اللبنانيين معلقة على هذة الحكومة".

اوهانيان
بدورها، حيت الوزيرة اوهانيان الوزير فنيش على الجهود والانجازات التي قام بها في وزارة الشباب والرياضة على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقالت: "أتشرف باستلام هذه الامانة، قناعة مني بأهمية هذه الوزارة ودورها الاساسي في الحفاظ على الثروة الشبابية وطاقتها. والوعد الذي سأطلقه اليوم هو العمل سويا بحس المسؤولية وشفافية تامة تجاه شباب لبنان، لبنان التعددية الغني بالتفاعل الحضاري والانساني".

وختمت: "هدفنا اليوم تعزيز ثقة الشباب بمستقبل لبنان من خلال وضع خطة عمل تستجيب لمطالب اللبنانيين الاجتماعية والثقافية بعيدا من التجاذبات السياسية، وأتمنى للجميع التوفيق".

 

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