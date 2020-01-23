هاليب تسحق البريطانية دارت وتتقدم في أستراليا المفتوحة

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صعدت المصنفة الرابعة الرومانية سيمونا هاليب إلى الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس يوم الخميس بعد أن سحقت منافستها الصاعدة من التصفيات البريطانية هارييت دارت 6-2 و6-4 بعد مباراة استمرت 77 دقيقة.

وفي أجواء عاصفة في ملعب رود ليفر أرينا تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في بداية المباراة قبل أن تفرض هاليب سيطرتها وتفوز بأربعة أشواط متتالية وتحسم المجموعة الأولى.

وتراجع أداء هاليب، التي سبق لها التتويج مرتين في البطولات الكبرى، قليلا وفشلت في حسم النتيجة وهي متقدمة 5-2 في المجموعة الثانية لكنها سرعان ما أكملت المهمة لتضرب موعدا في الدور المقبل مع الأمريكية دانييل كولينز المصنفة 26 أو مع لاعبة قازاخستان يوليا بوتينتسيفا.

وشهد أداء دارت رغم هزيمتها تحسنا ملحوظا عن أدائها في البطولة الكبرى العام الماضي عندما خسرت في الدور الأول في مواجهة الروسية الشهيرة ماريا شارابوفا دون أن تفوز بشوط واحد.