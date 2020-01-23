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ثنائية غريزمان ترفع الحرج عن برشلونة في إيبيزا بكأس الملك

23
JANUARY
2020
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سجل أنطوان غريزمان هدفين متأخرين ليساعد برشلونة في تحويل تأخره إلى فوز 2-1 على إيبيزا المنافس في دوري الدرجة الثالثة وتجنب فضيحة الخروج من دور 32 بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.
 
وضع خافي بيريز إيبيزا في المقدمة بعد تسع دقائق وأُلغي هدف آخر لأصحاب الضيافة قبل أن يسدد راي ناسيمينتو في القائم خلال فترة تخبط برشلونة.
 
وهيمن فريق المدرب كيكي سيتين على الكرة، كما فعل في مباراته الأولى أمام غرناطة مطلع الأسبوع، لكنه لم يصنع فرصا حتى سجل غريزمان في الدقيقة 72.
 
وأضاف المهاجم الفرنسي الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليتجنب برشلونة خوض وقت إضافي وضمن وصيف بطل الموسم الماضي مكانه في دور 16.
 
وهذه أول نسخة من الكأس تقام فيها المواجهات من مباراة واحدة بعد تعديل نظام البطولة لذا لن يخوض برشلونة لقاء إياب في كامب نو لكن رغم ذلك لم يبد متحمسا لحسم المواجهة اليوم.
 
وأبقى سيتين على ليونيل ميسي في الديار واعتمد على الموهبتين ريكي بويج وأنسو فاتي مع بعض عناصر الفريق الأول متمنيا أن تكفي هذه التشكيلة لتأهل الفريق صاحب الرقم القياسي بالفوز باللقب 30 مرة.
 
وطبق خطة 3-4-3 الجديدة لكن بدون فاعلية وكان التفوق من نصيب إيبيزا خلال أكثر من ساعة.
 
وقال غريزمان لمحطة (دي.ايه.زد.إن) "لم نسدد أي كرة على المرمى في الشوط الأول. طبقنا خطة جديدة وكان يجب أن نتأقلم عليها".
 
وأضاف "يجب أن نلعب بثقة ونتحرك أكثر للهجوم ونتفهم خطط المدرب.
 
"قمنا بعمل جيد خاصة في الشوط الثاني ويجب أن أشكر الزملاء بسبب تمريراتهم لي ومساعدتي في التسجيل. حصلت على فرصتين وسجلت هدفين".
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