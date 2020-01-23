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رونالدو يقود يوفنتوس لنصف نهائي كوبا إيطاليا

23
JANUARY
2020
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بلغ يوفنتوس الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، وذلك بفوزه على ضيفه روما 3-1 على ملعب "أليانز أرينا" في تورينو.
 
ويدين يوفنتوس بتجديده الفوز على نادي العاصمة الذي خسر على أرضه 1-2 في المباراة الأخيرة بين الفريقين في 12 الشهر الحالي في الدوري، إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي مهد الطريق أمامه بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 26 إثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من الأرجنتيني غونزالو هيغواين.
 
ورفع النجم البرتغالي الذي سجل حتى الآن في 15 من المسابقات الـ17 التي شارك فيها على صعيد الأندية باستثناء درع المجتمع في إنجلترا وكأس الاتحاد الأوروبي سابقا (يوروبا ليغ حاليا)، رصيده إلى 19 هدفا في 25 مباراة خاضها هذا الموسم على الصعيدين المحلي والقاري.
 
وحسم يوفنتوس اللقاء بشكل كبير بتسجيله هدفا ثانيا في الدقيقة 38 عبر الأوروغوياني رودريغو بنتاكور الذي قاد هجمة مرتدة ثم تبادل الكرة مع البرازيلي دوغلاس كوستا، قبل أن يتلاعب في الدفاع داخل المنطقة ويسدد الكرة أرضية على يمين الحارس الإسباني باو لوبيز.
 
لكن فرحة فريق المدرب ماوريتسيو ساري لم تكن كاملة إذ خسر بعدها بثوان جهود الظهير البرازيلي دانيلو الذي أصيب واضطر لترك مكانه للكولومبي خوان كوادراردو، دون أن يؤثر ذلك على أداء الفريق الذي ضرب بالثالث قبل ثوان معدودة على صافرة نهاية الشوط الأول برأسية للمدافع ليوناردو بونوتشي (2+45).
 
وعادت الروح إلى روما في بداية الشوط الثاني بفضل هدف تقليص الفارق الذي سجله التركي جينغيز أوندر (50)، لكنه عجز بعدها عن الوصول إلى شباك الحارس المخضرم جانلويجي بوفون الذي لعب أساسيا على حساب البولندي فويشيخ تشيشني.
 
ولحق يوفنتوس الذي لم يذق طعم الهزيمة على أرضه أمام روما منذ 27 يناير 2011 حين سقط صفر-2 في ربع نهائي الكأس بالذات، بخصمه المقبل في الدوري نابولي الذي جرد لاتسيو من اللقب بالفوز عليه الثلاثاء 1-صفر.
 
ويلتقي يوفنتوس، الساعي إلى تعزيز رقمه القياسي في المسابقة والفوز باللقب للمرة الـ19 للابتعاد عن روما بالذات بفارق لقبين، في نصف النهائي الفائز من مباراة الأربعاء المقبل بين جاره تورينو ومضيفه ميلان، فيما يلعب نابولي مع إنتر ميلان أو فيورنتينا اللذين يلتقيان الثلاثاء المقبل.
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