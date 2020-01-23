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"حوار النفق".. ماذا دار بين كلوب ومالك ليفربول؟

23
JANUARY
2020
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تحدث مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، يورغن كلوب، عن لقائه القصير، نادر الحدوث، مع مالك النادي الإنجليزي في نفق ملعب أنفيلد، عقب انتصار الفريق على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، الأحد.
 
وأكد المدرب الألماني، أنه حتى كبار الشخصيات في النادي، مثل مالك النادي جون هنري، غير مهووسين بالموسم الكبير الذي يقدمه الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز.
 
ويحتل بطل أوروبا والعالم قمة البريميرليغ بفارق 13 نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي، وذلك قبل خوضه لقاءين قادمين أمام وولفرهامبتون وويست هام.
 
وكان مالك النادي، الأميركي جون هنري، حاضرا لمشاهدة مواجهة فريقه أمام مانشستر يونايتد، برفقة زوجته ليندا بيزوتي، حيث شهدا انتصار الفريق بنتيجة 2-0 على "الشياطين الحمر".
 
وأظهرت لقطات لقاء كلوب وهنري في نفق الملعب، بعد نهاية المباراة، حيث بدا وكأن هنري يقول لكلوب "أنه أمر مذهل"، تعليقا على الفوز.
 
ولكن المدرب الألماني أكد أن هنري "لم يكن متحمسا جدا، لكنه كان سعيدا"، في إشارة إلى روح "الواقعية" التي تسود ليفربول في الطريق إلى حسم لقب الدوري الغائب منذ 30 عاما.
 
ويتصدر ليفربول "البريميرليغ" بفارق 13 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي مع خوض "الريدز" مباراتين أقل.
 
وأضاف كلوب: "بالتأكيد هو متفائل (هنري) في هذه اللحظة، لكنه لم يكن يتصرف بجنون، فقط قال أن الأمر مذهل".
 
وتأتي تعليقات كلوب حول هنري لتعزز نظريته التي اتبعها مع جماهير ليفربول هذا الموسم، والمتمثلة بعدم المبالغة في الاحتفال حتى يحسم أمر لقب الدوري.
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