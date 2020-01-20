ساري: رونالدو وحش يتغذى على الأهداف

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تحدث المدير الفني لنادي يوفنتوس الايطالي ماوريسيو ساري عن أداء الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في الفترة الأخيرة.

وخلال تصريحات له، قال ساري: "أحيانا يتسبب رونالدو في مشكلة بسيطة تتعلق بتنظيم اللعب، لأنكم تعرفون أنه بطل داخل الفريق، ويجب تصميم خطة حوله لكنه في نفس الوقت يحل 100 مشكلة".

وأضاف: "يجب أن يكون واضحا أن كل شيء يدور حوله، اعتقد أن الأمر متعلق بالحالة البدنية والذهنية، وتسجيل الأهداف بشكل متكرر يعني أنه يثق في نفسه وهو في أفضل حالاته الآن، إنه وحش يتغذى على الأهداف".

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