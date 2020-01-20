احتفال صاخب لحارس ليفربول مع صلاح

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احتفل البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، بشكل مثير، بصناعته أحد الأهداف في المباراة التي جمعت "الريدز" ومانشستر يونايتد (2-0) أمس، لحساب الأسبوع الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وصنع أليسون الهدف الثاني لفريقه، بعدما استغل تقدم جميع لاعبي مانشستر يونايتد في الدقيقة 93 بحثا عن التعادل، حينما كانت النتيجة تشير لتقدم "الريدز" 1-0، حيث لعب الحارس البرازيلي، كرة طولية لزميله المصري محمد صلاح، الذي انطلق كالصاروخ من منتصف الملعب، لينفرد بحارس مانشستر، ويضع الكرة في شباكه.

وعقب تسجيل صلاح الهدف، انطلق أليسون بسرعة جنونية من مرماه وقبل وصوله إلى مهاجم "الريدز" للاحتفال معه، انزلق على ركبتيه على طريقة احتفال بعض اللاعبين بالتسجيل.

وبصناعته الهدف لصلاح، بات أليسون أول حارس من ليفربول يقدم تمريرة حاسمة، منذ الإسباني بيبي رينا، الذي صنع لمواطنه فرناندو توريس أمام سندرلاند في مارس 2010.

وبهذا الفوز، عزز ليفربول موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي، برصيد 64 نقطة، بفارق 16 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الأخيرين.