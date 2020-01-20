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الأهلي المصري يبتعد بالصدارة.. ويحسم مصير صالح جمعة

20
JANUARY
2020
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حقق الأهلي فوزه الثاني عشر تواليا منذ بداية الموسم بتغلبه على منافسه المباشر المقاولون العرب 2-صفر، الأحد، على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري المصري لكرة القدم.
 
افتتح الأهلي التسجيل عن طريق حسين الشحات (20) وأضاف البديل وليد سليمان الهدف الثاني (81) رافعا رصيده إلى 36 نقطة في المركز الأول بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 29 نقطة في المركز الثاني.
 
وضغط الأهلي من بداية المباراة سعيا لهدف التقدم قابله دفاع منظم من جانب لاعبي المقاولون لامتصاص حماس الضيوف.
 
وأسفر ضغط الأهلي عن هدف التقدم عن الشحات بتسديدة قوية مرت على يمين محمود أبو السعود (20).
 
وتخلى لاعبو المقاولون عن حذرهم الدفاعي أملا في إدراك التعادل، وسنحت له فرصتان بواسطة محمد سالم والتونسي سيف الدين الجزيري، لكن حارس الأهلي محمد الشناوي تصدى لمحاولتيهما.
 
ورد لاعبو الأهلي بهجمات مرتدة عن طريق النيجيري، جونيور أجايي وأحمد الشيخ استغلالا للمساحات التي خلفها اندفاع أصحاب الأرض للهجوم.
 
وأشهر حكم المباراة أحمد الغندور البطاقة الحمراء لمدافع الأهلي رامي ربيعه (74) لحصوله على الإنذار الثاني ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.
 
لكن رغم النقص العددي في صفوفه نجح البديل وليد سليمان في إضافة الهدف الثاني للأهلي والسادس له هذا الموسم من عرضية عمرو السولية حولها رأسية من فوق أبو السعود داخل الشباك (81).
 
مصير صالح جمعة
 
من جانبه، أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي قراره النهائي بشأن صالح جمعة، مشيرا إلى أنه "لن يكون له أي دور معنا"، وفقا لموقع "في الغول".
 
وأضاف "صالح جمعة لن يكون له أي دور معنا. أتمنى له التوفيق في أي فريق آخر".
 
يذكر أن جمعة لم يشارك في أي دقيقة مع الأهلي هذا الموسم، كما أثيرت بشأنه الكثير من الشائعات عن رحيله عن القلعة الحمراء في الآونة الأخيرة.
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