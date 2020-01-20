رونالدو يتألق بثنائية.. ويمنح يوفنتوس الصدارة

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أحرز كريستيانو رونالدو هدفين ليواصل تألقه ويقود يوفنتوس لتصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه بعد الانتصار 2-1 على بارما، مساء الأحد.

وسدد اللاعب البرتغالي (34 عاما) كرة غيرت اتجاهها ودخلت المرمى قبل نهاية الشوط الأول، لكن بارما أدرك التعادل بعد ضربة رأس من أندرياس كورنيليوس عقب ركلة ركنية بعد الاستراحة.

وأعاد رونالدو تقدم يوفنتوس أصحاب الأرض بعد 3 دقائق بتسديدة منخفضة ليصل إلى 16 هدفا في الدوري هذا الموسم منها 11 هدفا في آخر 7 مباريات.

ويتصدر فريق المدرب ماوريتسيو ساري المسابقة برصيد 51 نقطة وبفارق 4 نقاط عن إنتر ميلانو صاحب المركز الثاني، الذي فقد نقطتين اليوم بتعادله مع ليتشي، بينما يأتي بارما سابعا وله 28 نقطة.