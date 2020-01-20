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برشلونة يمتع عشاقه.. وميسي يمنح سيتين البداية المظفرة

20
JANUARY
2020
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بات برشلونة يملك مدربا جديدا لكن يبقى ليونيل ميسي أهم لاعبيه بعدما قاد بطل إسبانيا للفوز بصعوبة 1-صفر على غرناطة في أول مباراة يتولى فيها كيكي سيتين مسؤولية قيادة الفريق في الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد.
 
وسجل النجم الأرجنتيني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76عندما سدد كرة أرضية من مدى قريب بعد فترة قصيرة من طرد خيرمان سانشيز لاعب غرناطة بسبب الحصول على البطاقة الصفراء الثانية.
 
واستحوذ برشلونة، الذي أقال مدربه إرنستو فالفيردي الأسبوع الماضي رغم تصدر الدوري والفوز بآخر لقبين في المسابقة بفارق كبير من النقاط، على الكرة بنسبة 82 بالمئة، لكنه عانى في هز شباك غرناطة، الذي فاز 2-صفر ذهابا في سبتمبر الماضي.
 
واقترب الفريق الزائر من التقدم في الشوط الثاني عندما سدد الكاميروني يان بريس إتيكي كرة ارتدت من القائم في تحرك هجومي نادر، لكن الفريق فقد أي فرصة بعد طرد سانشيز عقب خطأ ضد ميسي.
 
وكان ميسي اقترب مرتين من التسجيل عن طريق تسديدتين بواقع مرة في كل شوط، لكنه حسم الأمر عندما تلقى تمريرة من أرتورو فيدال ووضع الكرة بهدوء من مدى قريب في المرمى.
 
وأصبح رصيد برشلونة 43 نقطة من 20 مباراة في صدارة المسابقة وبفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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