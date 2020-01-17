كلوب: قرار الكاف "كارثة".. والفيفا "لا يسأل أحدا"

اعتبر مدرب نادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بنقل موعد بطولة كأس الأمم 2021 من فصل الصيف إلى الشتاء بمثابة "كارثة"، محملا الاتحاد الدولي (فيفا) المسؤولية، ولافتا إلى تأثير ذلك على التعاقد مع لاعبين أفارقة مستقبلا.

وسيكون ليفربول من الأندية التي ستدفع ثمنا باهظا من جراء إعادة البطولة القارية إلى موعدها الشتوي، إذ سيكون الفريق المتصدر للدوري الإنجليزي هذا الموسم مضطرا للتخلي عن لاعبين أساسيين مثل المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه والغيني نابي كيتا، في فترة عادة ما تكون على قدر كبير من الأهمية للأندية الأوروبية.

وأعلن الاتحاد القاري (كاف) الأربعاء نقل موعد البطولة التي تستضيفها الكاميرون من فصل الصيف الى الشتاء، بسبب الأحوال المناخية، في خطوة يخشى أن تثير مجددا حفيظة الأندية، لاسيما الأوروبية.

وكان ضغط هذه الأندية من الأسباب التي دفعت الاتحاد الأفريقي عام 2017، إلى نقل موعد البطولة من الشتاء إلى الصيف.

وبعدما استضافت مصر نسخة 2019 في يونيو ويوليو، عاد الاتحاد الأفريقي وأقر مع الاتحاد الكاميروني إقامة النسخة المقبلة بين التاسع من يناير والسادس من فبراير 2021، في عام يشهد أيضا إقامة الفيفا خلال الصيف، النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة.

وفي مؤتمر صحفي الجمعة، رأى يورغن كلوب الذي سبق له أن انتقد مرارا ضغط المباريات على اللاعبين قائلا "الأمر الأول أن الفيفا يعتزم إقامة بطولة في صيف 2021. كان يفترض ببطولة الأمم الأفريقية أن تبدأ بعد أسبوع من ذلك على ما أعتقد. بطولة إضافية للعديد من اللاعبين".

وتابع "هذه القرارات تتخذ من دون سؤال اللاعبين، والمدربين، دون استشارة أي كائن (..) الفيفا الذي يفترض به أن يرتّب هذه الأمور لأنه يشرف على كل الاتحادات، يبدو أنه غير معني. هو سعيد بإقامة كأس العالم للأندية 2021 (في الصين) وعرض الكثير من الأموال على الأندية التي ستشارك".

وأضاف "كل هذا أدى الى أن بطولة أمم أفريقيا ستعود إلى يناير وفبراير، وهو بالنسبة إلينا كارثة، خسارة 3 لاعبين في هذا التوقيت"، معتبرا ان الأمر قد يدفع بطل أوروبا وحامل لقب مونديال الأندية 2019 للتفكير بشكل معمق قبل التعاقد مع لاعبين أفارقة جدد.

وتابع "هذا الأمر لا يساعد اللاعبين الأفارقة (..) لن نتخلى عن ساديو أو +مو+ (صلاح) أو نابي الآن لأنهم سيخوضون بطولة إضافية في يناير وفبراير، لكن إذا كان عليك اتخاذ قرار لضم لاعب، هذا الأمر سيكون هائلا (في تأثيره) لأنك تعرف بشكل مسبق أنه لن يكون موجودا معك لفترة 4 أسابيع خلال الموسم".

وشدد كلوب على أنه يفضل خفض الإيرادات المالية، اذا كان ذلك هو الثمن الذي عليه دفعه من أجل إراحة لاعبيه بشكل أكبر.