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فضيحة تهز اليويفا بطلها كريستيانو رونالدو

17
JANUARY
2020
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فجّرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل عبر زعمها ان الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ال"ويفا" تأخر في إعلان "تشكيلة العام" لمدة اسبوع بسبب تعديل فرضه على نتائج التصويت الجماهير لإضافة إسم كريستيانو رونالدو على حساب نغولو كانتي. 
 
وفي التفاصيل، فإن هذه التشكيلة "الأفضل في اوروبا"، تأتي نتيجة للتصويت الجماهيري وقد حل كريستيانو رونالدو الرابع في فئة المهاجمين خلف ليونيل ميسي، ساديو ماني وروبيرت ليفاندوفسكي، ما أجبر الاتحاد الأوروبي على تعديل اتشكيلة من 4-3-3 المعتادة الى 4-2-4 واضعة اسم كريستيانو رونالدو ضمن المهاجمين وحاذفين احد الأسماء في خط الوسط وكان ضحية هذا الاختيار هو الفرنسي انغولو كانتي. 
 
وأضافت الصحيفة البريطانية ان الويفا رأت ان انجاز كريستيانو مع منتخب بلاده بتحقيق لقب يؤهله كي يكون ضمن هذه التشكيلة، بالإضافة الى قامة اللاعب الكبيرة التي، وفق الصحيفة، "لا يحب ان يتم التعاضي عنها وحذفها من قائمة الأفضل" هي التي أتت بالظلم على انغولو كانتي. 
 
الى ذلك، ذكرت الصحيفة ان بيرناردو سيلفا الذي حل في المركز 11 ضمن اللاعبين المختارين لم يتم تفضيله بهذه الطريقة او حذف اسم كانتي لأجله علماً انه حقق رباعية مع مانشستر سيتي ولقب مع منتنخب البرتغال. 
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