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أبدى رئيس فريق "ميني جون كوبر ووركس باغي" سفين كوانت سعادته بما حققه فريقه بالنسخة الأولى من رالي داكار حيث يحتل كارلوس ساينز المركز الأول وستيفان بيترهانسل المركز الثالث قبل يوم واحد من نهاية المنافسات.

وبتصريح خاص لـ"يوروسبورت عربية" قال كوانت "يوم أمس كان رائعاً لساينز واليوم قدم بيترهانسل أداء جيداً والفارق بينه وبين ناصر عطية أصبح 6 ثوانٍ وساينز يملك فارقاً جيداً بالمقدمة لذا أعتقد أن الصراع سيستمر حتى الجولة الأخيرة يوم غد ونريد ضمان الصعود إلى البوديوم".

وتابع كوانت "لم يُحسم شيء حتى الآن وأعرف ذلك من خلال تجارب عديدة بالسنوات الماضية، لكن بغض النظر عما سيحدث غداً لقد قدمنا سباقاً رائعاً وأرى أن الكل استمتع بالمعركة بين ثلاثي المقدمة وتبادل المراكز خلال الجولات ووجود 3 سيارات على شاشة التلفاز يتنافسون هو أمر لا نشاهده عادة وربما المرة الأخيرة التي حدث بها كانت قبل 8 سنوات حين امتلكت فولكسفاغن سيارات قوية وهذا ما نرغب بمشاهدته فرؤية سيارة تبتعد عن البقية بفارق كبير سيكون مملاً، قد لا يكون جيداً بالنسبة لي كمدير أن أتعامل مع الفارق كل يوم وأخطط لاستراتيجيات لكن بالنسبة للرياضة هذا أفضل ما يمكن أن نراه".

وعن رضاه عمّا قدمه فريقه وعن مسار الرالي قال كوانت "لقد كان عاماً رائعاً للغاية ولقد استمتعنا للغاية وشاهدنا مناظر طبيعية رائعة واجهنا عوامل عديدة بعضها كان مفاجئاً والآخر لم يكُن كذلك، بالتأكيد كان السباق سريعاً بعض الشيء مقارنة بالسباقات الأخرى وهذا فرض ظروف مختلفة، بالنسبة للفريق امتلكنا فريق رائع وحظينا بأوقات سعيدة سوياً بالبداية شعرنا بالكثير من الضغط لكن تدريجياً خف الضغط وأصبح الأمر رائعاً واستمتعنا بتواجدنا بالسعودية والطبيعة الخلابة وأنا أشجع أي أحد للقدوم لهذه المنطقة لأنها رائعة فعلاً".

وكان ساينز قد تحدث بتصريح خاص ليوروسبورت عربية عن عدم حسم المنافسة حتى الآن في حين وعد بيترهانسل بتقديم كل ما لديه باليوم الأخير بانتظار ما إن كنا سنشهد على المزيد من الأحداث الدرامية باليوم الأخير.