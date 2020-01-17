كلوب يتذكر "الواقعة المؤسفة": هكذا تعاملت مع أزمة ماني وصلاح

A + A -

بعد أشهر من أزمة نشبت بين نجمي ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني ومحمد صلاح، علق المدير الفني للفريق يورغن كلوب على الخلاف الذي ظهر علنا بين اللاعبين وكان حديث وسائل الإعلام لأسابيع.

وكشف المدرب الألماني عن "طريقته الخاصة" التي اتبعها لعلاج الأزمة بين السنغالي والمصري، بعد مباراة بيرنلي ببدايات الموسم الجاري.

وكان ماني انفجر غضبا أمام الجهاز الفني خلال المباراة المذكورة، بعدما تم تبديله في الدقيقة 83 من زمن اللقاء الذي انتهى بفوز "الريدز" بثلاثة أهداف نظيفة أحرز منها اللاعب ذاته هدفا.

وحينما جلس ماني على مقاعد البدلاء اعترض مرة أخرى، وتحدث بكثير من الكلمات وأشار بيده إلى أرض الملعب.

وربطت وسائل الإعلام غضبه بلقطة جمعته بصلاح الذي لم يمرر فيها الكرة له، وأظهر شيئا من الأنانية عندما اختار التسديد الذي كان الحل الأصعب.

وكشف كلوب في مقابلة مع مجلة "سبورتس إلستريتد"، أنه "تحدث مع كل من النجمين على حدة"، بعد واقعة مباراة بيرنلي.

وقال كلوب: "في عالم كرة القدم يبدو الأمر مضخما. يا إلهي كيف ستحل تلك المعضلة؟ لكن في الحقيقة أنا تحدثت معهما فقط".

كما كشف كلوب عن اللاعب "المتخصص" بتهدئة الغضب في غرفة تبديل الملابس، وهو نجم الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم.

وقال كلوب: "فينالدوم دائما ما يحاول حل المشاكل في غرفة تبديل الملابس لأنه جيد جدا في فهم اللاعبين وأسباب عصبيتهم".

وبعد الواقعة، أكد ماني وصلاح في أكثر من مناسبة أن علاقتهما على ما يرام، وأنهما نسيا ما حدث بينهما في الملعب خلال لقاء بيرنلي.