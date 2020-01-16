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الأهلي يسحق طنطا بخماسية.. وكهربا يسجل حضوره بهدفين

16
JANUARY
2020
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حقق النادي الأهلي، مساء الأربعاء، فوزا كبيرا على نادي طنطا 5-0 في الجولة 13 من الدوري المصري، مواصلا انطلاقته المحلية المثالية التي وصلت لـ11 مباراة دون هزيمة أو تعادل.
 
سجل أهداف الأهلي حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" (هدفين)، وأحمد الشيخ ومروان محسن، ليرفع المارد الأحمر رصيده من النقاط إلى 33 نقطة منفردا بصدارة الدوري، فيما بقي طنطا في المركز الـ16 بـ10 نقاط.
 
وبدأ الأهلي المباراة قويا بغية إحراز الهدف الأول، حيث سدد حسين الشحات على مرمى حارس طنطا لاختباره مبكرا، لكن حارس طنطا تألق أمامه.
 
وبعد 10 دقائق، حصل أحمد الشيخ على ركلة جزاء إثر عرقلة ، سددها حسين الشحات لكن حارس طنطا تصدى لها، قبل أن تعود لجناح الأهلي الذي أودعها المرمى.
 
وفي الدقيقة 60، حل كهربا بديلا لمحمد مجدي "أفشة"، وألغى له الحكم محمود عاشور هدفا في أول لمسة حيث يبدو أن التهيئة كانت باليد من جونيور أجايي.
 
وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 79 لبداية مهرجان الأهداف، حيث وصلت بينية عمرو السولية للشحات الذي حاول الوصول للكرة لكنها ارتدت من علي فرج وتعود لكهربا الذي سددها في الشباك الخالية.
 
وبعد دقيقتين فقط، استغل الشيخ عرضية الشحات وسدد بباطن القدم في سقف مرمى طنطا.
 
إلا أن أهداف الأهلي لم تقف عند هذا الحد، حيث سجل مروان محسن الذي شارك بدلا من أجايي بعد سلسلة من التمريرات انتهت بتمريرة من كهربا لمحسن الذي سددها قوية في شباك علي فرج.
 
وقبل نهاية المباراة، انفرد كهربا، بعد تمريرة رائعة من السولية بالكعب، بمرمى علي فرج وسددها في الزاوية الضيقة معلنا هدف الأهلي الخامس.
 
وفي مباراة أخرى، واصل الزمالك انتفاضته المحلية، وحقق الفوز الثالث على التوالي، هذه المرة على حساب الجونة في الجولة 13 من الدوري بهدفين دون رد.
 
وثأر الزمالك من الفريق الذي تسبب بشكل كبير في عدم حصول الفريق على الدوري في الموسم الماضي بعدما تعادل معه 2-2 قبل جولتين من نهاية المسابقة على نفس الملعب الذي حسم فيه محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أوناجم الانتصار الأبيض خارج الديار.
 
وحصد الزمالك نقطته الـ24 وحافظ على مركزه الثالث، على بعد 5 نقاط ومباراة أقل من الثالث المقاولون العرب، و6 نقاط ومباراتين أكثر من الأهلي متصدر البطولة، بينما بقى الجونة في المركز الـ12 بـ12 نقطة.
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