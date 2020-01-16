شالكه يُعلن استعارة مدافع برشلونة حتى نهاية الموسم

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أعلن نادي برشلونة الإسباني توصله إلى اتفاق مع نظيره شالكه الألماني بشأن انتقال مدافعه جان كلير توديبو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ومن المُرجح أن يرتدي اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا (30 ديسمبر 1999) القميص رقم 21 ضمن صفوف الرويال بلوز.

وذكر الحساب الرسمي لموقع شالكه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الفرنسي توديبو وقع بالفعل على عقود انضمامه إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال ديفيد فاجنر المدير الفني لفريق شالكه: "لقد قلنا خلال المعسكر التدريبي في إسبانيا إننا سنكون نشطين في سوق الانتقالات الشتوية. توديبو يعد واحدًا من أفضل المدافعين الشباب في أوروبا، نحن سعداء بالتعاقد معه".

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أضاف "نظرًا لأن تعافي بنيامين ستامبولي يستغرق وقتًا أطول قليلاً مما كنا نأمل، فقد كان من المنطقي ضم مدافع مركزي آخر. يمكن أن يلعب أيضا في خط الوسط الدفاعي. سنبذل قصارى جهدنا لدعمه في تطوير إمكاناته الواضحة. نحن نتطلع إلى وجوده".

الجدير بالذكر أن جان كلير توديبو حاول كثيراً الدخول في تشكيلة الفريق الكاتلوني الأساسية، لكن في ظل الأسماء الموجودة تعد فرصته ضعيفة، لذلك قرر الرحيل للحصول على دقائق لعب أكبر.