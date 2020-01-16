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كلينسمان "محرج" في ألمانيا.. والحل في منزل العائلة

16
JANUARY
2020
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تعود عجلة الدوري الألماني لكرة القدم إلى الدوران، الجمعة، وسط حرج يواجهه يورغن كلينسمان، المدرب السابق لمنتخبي ألمانيا والولايات المتحدة والحالي لفريق هرتا برلين، بعدما فشل في إثبات أنه يحمل رخصة تدريب سارية المفعول.
 
ولم يستطع النجم الدولي السابق إثبات حيازته رخصة تدريب محدثة لدى رابطة الدوري الألماني، مشيرا إلى أنه نسيها في منزل العائلة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة.
 
وأكد الاتحاد في بيان له "فيما يتعلق بيورغن كلينسمان، لا دليل على حيازته رخصة تدريب سارية المفعول حاليا".
 
وقد يتعرض كل من كلينسمان وهرتا برلين للغرامة إذا كان ترخيصه، الذي ناله عام 2000 إثر دورة تدريبية للاتحاد الألماني، منتهي الصلاحية.
 
وتولى اللاعب السابق (55 عاما) الإدارة الفنية لفريق العاصمة الألمانية أواخر نوفمبر الماضي، وسيكون على موعد الأحد مع استضافة حامل اللقب بايرن ميونيخ، مع استئناف نشاط البوندسليغا بعد عطلة شتوية امتدت نحو 4 أسابيع.
 
وحصل هرتا تحت قيادة كلينسمان على 10 نقاط من 12 ممكنة في آخر 4 مباريات له في الدوري المحلي في العام 2019، ليصعد إلى المركز الثاني عشر في الترتيب برصيد 19 نقطة.
 
وبموجب لوائح رابطة الدوري الألماني، يجب أن يحمل مدرب أي فريق في الدرجتين الأولى والثانية رخصة سارية، ويحضر دورات تنشيطية منتظمة، ما ترك كلينسمان يصارع للحصول على الأوراق والشهادات اللازمة.
 
وقال كلينسمان: "عندما سافرت إلى برلين في نهاية نوفمبر، لم أكن أعتقد أنني سأحتاج إلى ترخيص التدريب الخاص بي والشهادات ذات الصلة".
 
أوضح المدرب، الذي تحول دوره في الفريق من استشاري إلى بديل للمدرب المقال أنتي كوفيتش "(عندما كنت في المنزل) في عيد الميلاد، نسيت المستندات، لكنني بصدد توفير الأوراق اللازمة".
 
وقال توبياس هاوبت، رئيس أكاديمية التدريب في الاتحاد الألماني، إنهم يبحثون في حل للمشكلة، ويمكن لكلينسمان "سد أي ثغرات" من خلال المشاركة في دورة تنشيطية.
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