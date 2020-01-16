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كأس إيطاليا.. ديبالا يقود يوفنتوس لفوز كبير على أودينيزي

16
JANUARY
2020
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أحرز باولو ديبالا هدفين وساهم في تبادل تمرير الكرة بشكل مذهل ليصنع هدفا آخر لزميله غونزالو هيغواين في انتصار يوفنتوس 4-صفرعلى أودينيزي في كأس إيطاليا لكرة القدم، الأربعاء.
 
وطوى ميلان صفحة مشاكله في الدوري لوقت قصير ليفوز 3-صفر على سبال في دور الستة عشر، فيما أخرج فيورنتينا منافسه أتلانتا وصيف حامل اللقب بتغلبه عليه 2-1، إذ سجل هدف الفوز وهو يلعب بـ10 لاعبين.
 
وتقدم يوفنتوس، الذي غاب عنه كريستيانو رونالدو بسبب المرض، بهدف رائع في الدقيقة 16 أثار إعجاب مدربه ماوريتسيو ساري.
 
ووصلت تمريرة طويلة إلى ديبالا وتبادل تمرير الكرة ثلاث مرات متتالية مع هيغواين الذي هز شباك الحارس نيكولاس.
 
ووضع ديبالا اسمه في قائمة المسجلين بعد ذلك بعشر دقائق من ركلة جزاء وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 58.
 
وأكمل دوغلاس كوستا الرباعية من ركلة جزاء بعد مرور ساعة من اللعب بقليل.
 
وأحرز البولندي كشيشتوف بيونتك وسامو كاستييخو وتيو هرنانديزأهداف ميلان، الذي يحتل المركز العاشر في الدوري خلال موسم متواضع بينما ظل المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش على مقاعد البدلاء.
 
وافتتح بيونتك التسجيل بعد 20 دقيقة إثر تمريرة من الجزائري إسماعيل بن ناصر قبل أن يمرر اللاعب البولندي إلى كاستييخو الذي سدد في شباك سبال متذيل ترتيب الدوري قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.
 
وأهدر بيونتك فرصتين لزيادة تقدم فريقه في الشوط الثاني قبل أن يضيف هرنانديز الهدف الثالث.
 
وقال ستيفانو بيولي مدرب ميلان "كانت ليلة إيجابية لأن الفرق تعامل مع المباراة بشكل جيد ولعبنا بكفاءة وحماس".
 
وتبادل باتريك كوتروني الكرة مع دالبرت قبل أن يسدد في المرمى بعد 11 دقيقة ليحرز أول أهدافه مع فيورنتينا منذ انضمامه على سبيل الإعارة من لفرهامبتون واندرارز هذا الشهر.
 
وأدرك يوسيب إيليتشيتش التعادل لأتلانتا عندما هز شباك فريقه السابق في الدقيقة 67، وبعدها بثلاث دقائق طرد الحكم جيرمان بيتزيا لاعب فيورنتينا بعد حصوله على الانذار الثاني.
 
ورغم النقص العددي حسم فيورنتينا الفوز قبل النهاية بست دقائق بهدف بول ليرولا بعد تمريرة من إيريك بولغار.
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