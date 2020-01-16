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هازارد يعترف.. هذا ما حصل لوزني في إجازة الصيف

16
JANUARY
2020
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اعترف لاعب ريال مدريد إيدن هازارد، بأنه يترك المجال لنفسه للاستمتاع بالإجازة الصيفية، مما تسبب في زيادة وزنه بعد الانتقال إلى ريال مدريد قبل انطلاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.
 
وأثار اللاعب البلجيكي، الذي انتقل إلى ريال مدريد من تشلسي بعد فترة طويلة من المفاوضات مقابل 100 مليون يورو (111.3 مليون دولار) في يونيو، جدلا عندما ظهر بوزن زائد قبل انطلاق الموسم.
 
وقال هازارد لمجلة سبورت فوت البلجيكية: "هذا صحيح. لا أستطيع أن أكذب. عندما أكون في إجازة فإنها تكون إجازة".
 
وأضاف قائلا: "زاد وزني خمسة كيلوغرامات في الصيف. أنا ممن يزيد وزنهم بسرعة جدا ثم أفقد ذلك بسرعة".
 
وتابع: "عندما كنت في ليل كان وزني 72 كيلوغراما لكن بعد ذلك زادت عضلاتي وأصبحت 75 كيلوغراما. في يوم سيئ يمكن أن يصبح وزني 77 كيلوغراما. في الصيف وصل وزني إلى 80 كيلوغراما، لكني فقدتها (الزيادة) بعد عشرة أيام"، حسبما نقلت "رويترز".
 
وقد يكون الوزن الزائد سبب بدء هازارد (28 عاما) الموسم بشكل متوسط المستوى، ولم يسجل أي هدف، حتى نجح في هزّ الشباك عندما فاز فريقه بنتيجة 4-2 على غرناطة في أكتوبر.
 
وبدأ هازارد في استعادة مستواه بعد ذلك، لكنه يغيب عن الملاعب منذ إصابته خلال التعادل 2-2 مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في 26 نوفمبر.
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