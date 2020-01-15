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مورينيو يواصل التنقيب في مواهب بنفيكا!

15
JANUARY
2020
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يعتمد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بشكل كبير على إبرام صفقات من نادي بنفيكا البرتغالي خلال السنوات الماضية.
 
وأنفق مدرب مانشستر يوناتيد السابق بالفعل ما يقارب من 138 مليون جنيه إسترليني على نجوم بنفيكا خلال السنوات القليلة الماضية، ومن المُقرر أن يقترب هذا المبلغ من 200 مليون جنيه إسترليني من خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا.
 
وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن مورينيو بات يرغب بقوة في الحصول على خدمات نجم بنفيكا جيدسون فيرنانديز صاحب الـ 21 عامًا من أجل تدعيم خط وسطه خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي.
 
واستقطب مورينيو أفضل اللاعبين في بنفيكا خلال فترة تولي كلاً من الثلاثي تشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد.
 
من المُقرر أن ينضم فرناندز مبدئيًا النادي اللندني لمدة 18 شهرًا في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 4 ملايين جنيه إسترليني - مع خيار بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني لجعل الانتقال دائم في صيف عام 2021.
 
وأنفق مورينيو 187 مليون جنيه إسترليني على نجوم بنفيكا خلال مسيرته المهنية - بما في ذلك لاعبين أمثال أنخيل دي ماريا وفيكتور ليندلوف، وأثناء ولايته في تشيلسي، أعاد المدرب نيمانيا ماتيتش إلى النادي لقضاء فترة ثانية في صفقة بلغت قيمتها حوالي 20 مليون جنيه إسترليني في عام 2014.
 
في ريال مدريد، وقع مورينيو مع مواطنه فابيو كوينتراو في صفقة بقيمة 27 مليون جنيه إسترليني، في حين وقع دي دي ماريا مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.
 
وتمسك مورينيو بضم ليندوف ليُجبر إدارة مانشستر يونايتد على دفع مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني من أجل ينضم اللاعب إلى ملعب أولد ترافورد.
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