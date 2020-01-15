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غوارديولا يتحدث عن إمكانية انتقال ساني إلى بايرن ميونيخ

15
JANUARY
2020
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ألمح بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي إلى إمكانية رحيل ليروي ساني نجم الفريق خلال الفترة المقبلة وذلك أثناء حديثه للصحافة عقب فوز فريقه الكبير على أستون فيلا بالليغا.
 
ويرغب نادي بايرن ميونيخ بقوة في ضم ساني خلال الفترة المقبلة حيث حاول البافاري ضمه في الصيف الماضي ولكن تمسك السيتي بخدماته أجل حسم الأمور.
 
وتعرض ساني لإصابة قوية في بداية الموسم كلفته الغياب عن مباريات الفريق طوال الفترة الماضية إلا أنه يؤدي تدريباته التأهيلية للشفاء من الإصابة والعودة للمباريات.
 
وقال غوارديولا عن ساني خلال حديثه للصحافة: "إصابته في تحسن مستمر وتعافيه يسير بشكل جيد وركبته تبدو جيدة الآن".
 
وعن رحيله قال: "ساني يعلم تماماً ما نؤمن به وما نفكر فيه الباقي متروك له ولوكيل أعماله ولإدارة النادي وأنا ليس لي علاقة بذلك".
 
ويعد ساني من أهم لاعبي نادي مانشستر سيتي منذ انضمامه للفريق حيث يعد من العناصر الأساسية التي لا غنى عنها وعنصر هام في تشكيلة بيب غوارديولا.
 
وكان مانشستر سيتي قد ضم ساني قادماً من شالكة قبل بضعة أعوام عقب منافسة مع بايرن ميونيخ الذي يرغب في إعادته للبوندسليغا من جديد.
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