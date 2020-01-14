8 أزمات تواجه "سيتيين" في مهمته الجديدة مع برشلونة

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أعلن نادي برشلونة رسميا عن تعيين كيكي سيتيين كمدربا للنادي مع رحيل الإسباني آرنيستو فالفيردي عن منصبه.

ويواجه سيتيين الكثير من المهام الصعبة عندما سيبدأ مسيرته كمدربا للنادي الكتالوني الذي طالما ما كان بمثابة هدفا بالنسبة له تولي تدريبه، إليكم المصاعب التي ستواجه كيكي عندما يتولى تدريب البرسا:

1/ العلاقة مع الزملاء أصحاب الوزن الثقيل:

ينتظر أن يعقد سيتيين اجتماع خلال الساعات المقبلة مع أصحاب الوزن الثقيل في صفوف النادي كميسي وبوسكيتس وبيكيه من أجل الحصول على مساندة اللاعبين.

2/ عودة التيكي تاكا:

يتوقع من كيكي اعادة أسلوب التيكي تاكا المميز للنادي في فترة بيب غوارديولا والذي اختفى تماما تحت قيادة المدرب ارنيستو فالفيردي.

3/ العلاقة مع بارتوميو:

أمر هام جدا بالنسبة لكيكي تحسين علاقته مع ادارة بارتوميو والعمل من اجل تعزيز صفوف الفريق بضم مهاجم جديد وتعويض اصابة لويس سواريز.

4/ البحث عن مهاجم:

غياب لويس سواريز عن الملاعب لفترة طويلة ربما سوف يدفع كيكي للتعاقد مع مهاجم جديد أو البحث عن حلول في صفوف لاماسيا.

5/ الرهان على الشباب:

لن يتمكن سيتيين من الاعتماد على كارلوس ألينيا الذي تم اعارته لصفوف ريال بيتيس لكن هناك شباب أمثال فاتي وبيريز وتوديبو وأراوخو وبويغ تحتاج للدعم والثقة من المدرب الجديد.

6/ دور فيدال:

معاناة كبيرة تعرض لها فيدال من قبل فالفيردي دفعته للتفكير في الانتقال لانتر ميلان وسوف يكون كيكي مطالب بالحفاظ على النجم التشيلي واقناعه بالبقاء في صفوف النادي ومنحه فرصة المشاركة بصفة أساسية.

7/ تطور غريزمان:

تأمل جماهير برشلونة في ظهور أفضل نسخة من غريزمان عند وصول سيتيين لصفوف الفريق مع اختيار المركز المناسب للاعب والعمل على تطوره من الجانب الفني.

8/ عودة المتعة:

فشل برشلونة في تقديم المتعة تحت قيادة فالفيردي في آخر موسمين وهو ما تسبب في غضب عشاق النادي.

أبرز المصاعب التي ستواجه كيكي سيتيين سوف تتمثل في كيفية تقديم الفريق المستوى الفني الممتع الذي قدمه الفريق في السابق تحت قيادة بيب غوارديولا.