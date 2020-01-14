living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

8 أزمات تواجه "سيتيين" في مهمته الجديدة مع برشلونة

14
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن نادي برشلونة رسميا عن تعيين كيكي سيتيين كمدربا للنادي مع رحيل الإسباني آرنيستو فالفيردي عن منصبه.
 
ويواجه سيتيين الكثير من المهام الصعبة عندما سيبدأ مسيرته كمدربا للنادي الكتالوني الذي طالما ما كان بمثابة هدفا بالنسبة له تولي تدريبه، إليكم المصاعب التي ستواجه كيكي عندما يتولى تدريب البرسا:
 
1/ العلاقة مع الزملاء أصحاب الوزن الثقيل:
 
ينتظر أن يعقد سيتيين اجتماع خلال الساعات المقبلة مع أصحاب الوزن الثقيل في صفوف النادي كميسي وبوسكيتس وبيكيه من أجل الحصول على مساندة اللاعبين.
 
2/ عودة التيكي تاكا:
 
يتوقع من كيكي اعادة أسلوب التيكي تاكا المميز للنادي في فترة بيب غوارديولا والذي اختفى تماما تحت قيادة المدرب ارنيستو فالفيردي.
 
3/ العلاقة مع بارتوميو:
 
 أمر هام جدا بالنسبة لكيكي تحسين علاقته مع ادارة بارتوميو والعمل من اجل تعزيز صفوف الفريق بضم مهاجم جديد وتعويض اصابة لويس سواريز.
 
4/ البحث عن مهاجم:
 
غياب لويس سواريز عن الملاعب لفترة طويلة ربما سوف يدفع كيكي للتعاقد مع مهاجم جديد أو البحث عن حلول في صفوف لاماسيا.
 
5/ الرهان على الشباب:
 
لن يتمكن سيتيين من الاعتماد على كارلوس ألينيا الذي تم اعارته لصفوف ريال بيتيس لكن هناك شباب أمثال فاتي وبيريز وتوديبو وأراوخو وبويغ تحتاج للدعم والثقة من المدرب الجديد.
 
6/ دور فيدال:
 
معاناة كبيرة تعرض لها فيدال من قبل فالفيردي دفعته للتفكير في الانتقال لانتر ميلان وسوف يكون كيكي مطالب بالحفاظ على النجم التشيلي واقناعه بالبقاء في صفوف النادي ومنحه فرصة المشاركة بصفة أساسية.
 
 
7/ تطور غريزمان:
 
تأمل جماهير برشلونة في ظهور أفضل نسخة من غريزمان عند وصول سيتيين لصفوف الفريق مع اختيار المركز المناسب للاعب والعمل على تطوره من الجانب الفني.
 
8/ عودة المتعة:
 
فشل برشلونة في تقديم المتعة تحت قيادة فالفيردي في آخر موسمين وهو ما تسبب في غضب عشاق النادي.
 
أبرز المصاعب التي ستواجه كيكي سيتيين سوف تتمثل في كيفية تقديم الفريق المستوى الفني الممتع الذي قدمه الفريق في السابق تحت قيادة بيب غوارديولا.
Eurosport
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout