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دخان الحرائق يجبر شارابوفا على الانسحاب في أستراليا

14
JANUARY
2020
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انسحبت نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا المصنفة أولى عالميا سابقا من مباراة استعراضية الثلاثاء في كويونغ، إحدى ضواحي مدينة ملبورن الأسترالية، بسبب الدخان المتصاعد من الحرائق التي ضربت شرق البلاد.
 
وطلبت النجمة البالغ 32 عاما وقتا مستقطعا عندما كانت متعادلة في المجموعة الثانية 5-5 (بعد خسارتها الأولى 6-7) مع الألمانية لاورا سيغموند، زاعمة أن "اللاعبات يتنشقن الدخان".
 
وكانت إدارات الإطفاء في أستراليا قد أعلنت الثلاثاء، نجاحها في كبح أقوى "حريق ضخم" عرفته البلاد والذي بقي لثلاثة أشهر خارجاً عن السيطرة، فيما يتوقع أن يبدأ هطول الأمطار قريباً في المناطق المنكوبة.
 
وأدى دخان الحرائق المتسبب في تدهور نوعية الهواء في ملبورن إلى تعليق منظمي بطولة أستراليا المفتوحة التمارين المقررة الثلاثاء تمهيدا لأولى البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق الاثنين المقبل.
 
ووصفت شارابوفا التي لعبت بمساعدة ضمادة لاصقة لتسهيل التنفس، ظروف اللعب بالـ"قاسية"، موضحة أنها عانت "نوبات سعال" في نهاية المجموعة الثانية.
 
وقالت حاملة لقب 5 بطولات كبرى والتي تراجعت إلى المركز 145 عالميا بسبب معاناتها مع الإصابات "طلب منا حكم الكرسي أن نخوض شوطا إضافيا.
 
وأضافت: "من وجهة نظري كان القرار (الانسحاب) حكيما". وحصلت شارابوفا على دعوة من المنظمين للمشاركة في أستراليا المفتوحة.
 
من جهتها، وصفت سيغموند الدخان بانه "اخترق بُنيتي، هذه أول مرة ألعب في ظروف مشابهة وأقر باني شعرت بها في المجموعة الثانية".
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