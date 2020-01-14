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كلوب يكشف سبب اعتذار فيرمينو بالرغم من هدف الفوز

14
JANUARY
2020
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كشف المدرب الألماني يورغن كلوب، عن السبب الذي دفع نجم ليفربول روبرتو فيرمينو للاعتذار، بالرغم من تسجيله هدف المباراة الوحيد أمام توتنهام، مساء السبت.
 
وسجل البرازيلي فيرمينو هدف اللقاء الوحيد لليفربول أمام توتنهام، في الجولة 22 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، معززا صدارة فريقه على قمة الدوري.
 
وبعد نهاية المباراة، وبينما توجه كلوب راكضا لمعانقة نجمه البرازيلي، تفاجأ المدرب الألماني بفيرمينو وهو يطلب منه التوقف، كي يوجه له اعتذارا غريبا.
 
وقال كلوب: "عندما ذهبت لمعانقته بعد المباراة، قال لي توقف أريد أن أتكلم أولا، أنا أدرك أنه كان يتوجب علي تسجيل المزيد من الأهداف"، وفقا لصحيفة مترو.
 
وأضاف كلوب: "لم أكن أنوي التحدث حول الفرص الضائعة أبدا، ولكني وافقته وقلت له نعم كان عليك تسجيل المزيد".
 
وجاء اعتذار فيرمينو لكلوب بسبب إضاعته لعدد من الفرص خلال اللقاء، لكنه سجل هدف اللقاء الوحيد بتسديدة متقنة بعد استلامه تمريرة من زميله محمد صلاح.
 
وأبدى كلوب إعجابه بالنجم البرازيلي: "إنه لاعب خارق. خارق. أنا لا أقولها للمرة الأولى، وأتمنى أن لا تكون المرة الأخيرة. هو مثير للإعجاب".
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