living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مورينيو يصدم جماهير توتنهام مجددا بشأن هاري كين

14
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ألمح البرتغالي، جوزيه مورينيو، مدرب فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، الاثنين، إلى أن هدافه هاري كين قد لا يصل إلى الجاهزية البدنية في الوقت المناسب لقيادة منتخب إنكلترا في نهائيات كأس أوروبا 2020 الصيف المقبل.
 
واحتاج كين لعملية جراحية من أجل إصلاح تمزق في أحد أوتار العضلة الخلفية لفخذه الأيسر خلال مباراة الدوري ضد ساوثمبتون يوم رأس السنة.
 
وتوقع الفريق عودة هاري كين إلى التدريب في أبريل القادم، دون تحديد موعد دقيق لهذه العودة.
 
وفي رده على سؤال بشأن وضع كين خلال مؤتمره الصحفي عشية المباراة ضد ميدلزبره (درجة أولى) في كأس الاتحاد الإنجليزي، زاد مورينيو من حجم الشك بإمكانية تعافي كين (26 عاما) في الوقت المناسب للمشاركة في كأس أوروبا 2020، بإشارته إلى أن هداف سبيرز قد لا يعود إلى الملاعب قبل الموسم المقبل.
 
وقال مورينيو للصحفيين: "ليس لدينا أي أخبار بشأن هاري، وإذا سألتموني كل مرة نأتي فيها إلى هنا، فإن الجواب سيكون نفسه".
 
وأضاف "نتوقع عودته، لا أعرف، في منتصف أبريل أو في نهايته، أو في مايو، في الموسم المقبل، لا أعرف. ليس لدي أي جديد لأقدمه بشأن هاري".
 
وكان كين قد نشر تغريدة في حسابه الرسمية على موقع تويتر، كشف فيها أن عمليته في عطلة نهاية الأسبوع كانت ناجحة، وأنه حريص على بدء مرحلة التعافي، مرفقا إياها بصورة له وهو في فراشه بالمستشفى.
 
ولطالما تعافى قائد منتخب إنجلترا سريعا من إصابات عديدة في الكاحل كلفته الابتعاد عن الملاعب في المواسم الأخيرة.
 
وكان كين أفضل هداف في تصفيات كأس أوروبا 2020 بـ12 هدفا، ويأمل أن يكون جاهزا في الوقت المناسب للمباراة الأولى لبلاده في البطولة القارية ضد كرواتيا في 14 يونيو المقبل.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout