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الصدة بـ500 دولار.. "أغرب رهان" لمساعدة ضحايا حرائق أستراليا

13
JANUARY
2020
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قدم مات رايان حارس مرمى فريق برايتون أند هوف ألبيون الإنجليزي، تبرعات بلغت قيمتها 28 ألف دولار أسترالي (19365 دولارا أميركيا) لمساعدة أستراليا في أعمال الإنقاذ والإغاثة نتيجة حرائق الغابات.
 
 
وقال اللاعب الدولي الأسترالي الأسبوع الماضي، إنه سيتبرع بمبلغ 500 دولار أسترالي عن كل كرة ينجح أي حارس مرمى في التصدي لها خلال آخر جولة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وفي آخر 10 مباربات، أنقذ حراس المرمى 56 تسديدة أنقذ رايان خمس منها خلال خسارة فريقه 1-صفر أمام إيفرتون.
 
وكتب رايان الذي سيرسل التبرعات الي صندق خاص بانقاذ الحياة البرية في أستراليا عبر تويتر "أشكركم جميعا على دعمكم الرائع فيما يتصل بالوضع في بلادي.
 
وأضاف: "أشكركم جميعا على المشاركة والدعم ورفع الوعي والأهم التبرع للقضية".
 
ومع اقتراب موعد انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وعد الكثير من اللاعبين واللاعبات بتقديم تبرعات لصالح ضحايا الحرائق وكذلك فعل عدد من لاعبي الكريكيت.
 
 والأحد، قالت نجمة التنس الأميركية المخضرمة سيرينا وليامز إنها ستتبرع بجوائزها المالية التي حصلت عليها بعد فوزها بلقب بطولة أوكلاند، في حين قال السويسري روجر فيدرر والإسباني رفائيل نادال إنهما سيشاركان في مباراة استعراضية لجمع التبرعات لمساعدة ضحايا الحرائق التي أوقعت الكثير من الخسائر وسببت أضرارا فادحة، إلى جانب مقتل 28 شخصا وتشريد آلاف آخرين.
 
وفي الأسبوع الماضي أيضا، قال البريطاني لويس هاملتون بطل العالم في سباقات "فورمولا 1"، إنه سيتبرع بنصف مليون دولار لجهود الإنقاذ والإغاثة، وإصلاح الأضرار البيئية التي سببتها حرائق الغابات.
 
وتعهدت مجموعة من تسعة لاعبين أستراليين في الدوري الأمريكي لكرة السلة بتقديم 750 ألف دولار لصالح عمليات الإنقاذ في أستراليا أيضا.
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