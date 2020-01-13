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هل يكون غارسيا بيمنتا "غوارديولا الجديد" في برشلونة؟

13
JANUARY
2020
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قالت مصادر مقربة من أروقة برشلونة أن مدرب الفريق الرديف، غارسيا بيمنيتا، مرشح بقوة لخلافة أرنستو فالفيردي في تدريب النادي الكاتالوني.
 
ويواجه فالفيردي خطر الإقالة الوشيكة في أي وقت، بعد الإقصاء المفاجيء أمام أتليتكو مدريد من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني قبل الأيام، إذ تشير التقارير إلى اتخاذ قرار الإقالة بعد الاتفاق مع المدرب الجديد مباشرة.
 
يتصدر بيمنيتا طليعة الترشيحات لخبرته الكبيرة داخل النادي، إذ يعد في الوقت الحالي أقدم مدرب في برشلونة بكل فئاته العمرية المختلفة ويخدم في اللاماسيا منذ عام 2001. المميز أنه أشرف على تدريب ميسي وفابريغاس وبيكيه وكل نجوم الأكاديمية تقريبًا.
 
قال بيمنيتا قبل أشهر قليلة حيال مسألة تدريبه برشلونة: "اعتقد أنني قادر على تدريب النادي، أنا أؤمن بفلسفة برشلونة ولا أرى أي مشكلات قد أواجهها في غرف خلع الملابس، ميسي وبيكيه وإلينيا وسيرجي روبيرتو يعرفونني بشكل شخصي".
 
من المُسلّم به في النادي أن بيمنيتا مجرد امتداد طبيعي لإرث كرويف الذي أرساه قبل 3 قرون مع برشلونة، ويُنظر إليه بأنه المدرب القادم لما يتمتع به من معرفة كافية ووافية بكل جوانب النادي وطرق اللعب المختلفة وما يريده الجماهير بالتحديد.
 
فاز المدرب البالغ من العمر (45 عامًا) بدوري أبطال أوروبا للشباب رفقة برشلونة كمساعد للمدرب السابق جيرارد لوبيز، وتولى تدريب الفريق الثاني "الرديف" قبل أشهر في مهمة هي الأثقل له على الإطلاق منذ تعيينه بالنادي قبل 19 عامًا.
 
قاد الجناح السابق في النادي رديف برشلونة في 63 مباراة، مُحققًا الانتصار في 24 وانهزم 19 مرة بينما آل نتيجة 20 لقاء إلى التعادل.. سجل لاعبوه 80 هدفًا ومُني مرماه بـ 64 هدفًا. الأداء لم يكن سيئًا على الإطلاق على مستوى التمرير والاستحواذ والتحركات على أرض الميدان.
 
يعتمد غارسيا على الرسم التكتيكي 4-3-3 ومشتقاته وهو ما تركه كرويف في ألباب مدربي كاتالونيا، دائمًا في أحاديثه للصحافة يميل إلى التحدث بشكل وافٍ عن إرث كرويف وكيفية الحفاظ عليه وتدعيمه لدى مدرب الفئات العمرية بالأكاديمية.
 
تلقى إشادات واسعة للغاية من محللي الكرة الإسبانية المحسوبين على برشلونة بعد إقناعه ريكي بويغ بالبقاء والاستمرار في الرديف رغم تلقيه عروض خارجية، ورغم علو أداء اللاعب في الأساس واستحقاقه اللعب لما أفضل وأبعد من ذلك.
 
حاول خلال الأشهر الماضية إعادة كارليس بيريز وأنسو فاتي إلى الرديف من أجل تقوية فريقه، وخوفًا عليهما من هبوط المستوى البدني للجلوس الدائم على مقاعد الاحتياط، لكن إصابة لويس سواريز الأخيرة عصفت بآماله إلى مهب الريح.. رغم ذلك قال في تصريح صحفي: "متأكد أنهما سيعودان إلينا عاجلًا أم آجلًا".
 
وعلى ما يبدو فإن غارسيا هو من سيذهب إلى فاتي وبيريز في الفريق الأول في الفترة القادمة.
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