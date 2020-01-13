المدير الرياضي لبايرن ميونيخ يوضح مستقبل نوير وفليك

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وضع نادي بايرن ميونيخ حجر الأساس للنصف الثاني من الموسم، بعدما أدلى حسن صالح حميديتش -المدير الرياضي- بتصريحات واضحة ومثيرة للاهتمام.

بعد الهزيمة الودية من إف سي نورنبرغ بنتيجة 2-5 أكد المدير الرياضي أن المدرب فليك ليس محل شك رغم الشائعات.

قال حميديتش: هانسي فليك يحظى بالدعم الكامل من الإدارة، وقد مددنا عقده ست أشهر، لكن رغبته في إبرام صفقات ليست أمرا سهلا، فتعزيز قوة فريقنا خلال الميركاتو الشتوي أمر معقد يعتمد على القدرة المالية وجودة اللاعب وندرة الفرص المتاحة للصفقات الشتوية.

هل يفكر بايرن ميونيخ في الجناح لوري ساني من مانشستر سيتي؟

- إنه ليس خيارا خلال هذه السوق الشتوية.

سئل حميديتش عن انزعاج مانويل نوير من التعاقد مع الحارس نوبل، فقال: نوير هو الحارس الأول، ونوبر أفضل حارس شاب.

أما عن حقيقة ما تردد عن اشتمال عقد نوبل على شرط يجبر المدرب على إشراكه عددا محددا من المباريات، فقال: نحن لا نتحدث أبدا عن العقود.

وأقام بايرن معسكرا تدريبيا في العاصمة القطرية الدوحة خلال التوقف الشتوي أملا في شحذ الهمم قبل الدور الثاني.

يحتل بايرن المركز الثالث في جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 33 نقطة وبفارق 4 نقاط عن لايزبيغ المتصدر.