رونالدو يسجل مجددا واليوفي ينفرد بالصدارة بعد عبور روما

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واصل كريستيانو رونالدو تسجيل الأهداف وقاد يوفنتوس للفوز 2-1 على مستضيفه روما والابتعاد بصدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه.

ومنح مريه دميرال التقدم لحامل اللقب قبل أن يهز رونالدو الشباك من ركلة جزاء ليضاعف من تقدم يوفنتوس بعد عشر دقائق من البداية.

وهذا هو الهدف 14 لرونالدو هذا الموسم والتاسع له في آخر ست مباريات في الدوري.

وزادت الأمور سوءا لروما بنهاية الشوط الأول بخروج الجناح نيكولو زانيولو على محفة طبية وهو يبكي بسبب إصابة في الساق لكن صاحب الأرض قلص الفارق من ركلة جزاء نفذها دييجو بيروتي في الدقيقة 68.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 48 نقطة بعد انتهاء منتصف الموسم متقدما بنقطتين على إنتر ميلان فيما يأتي روما خامسا وله 35 نقطة.

وفي وقت سابق، قلب فيرونا تأخره إلى فوز 2-1 على جنوة ليرتقي للمركز الثامن برصيد 25 نقطة ويترك منافسه المتعثر في المركز 18 وله 14 نقطة.