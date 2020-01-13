living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فالفيردي "يقسم" جماهير الكرة.. ونجم ريال مدريد يعتذر ويعترف

13
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعتقد لاعب وسط ريال مدريد فديريكو فالفيردي، أنه "لم يكن لديه خيار آخر" باستثناء الخطأ العنيف الذي ارتكبه مع ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد، واستحق بعده الطرد من لقاء نهائي السوبر الإسباني، الأحد.
 
وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، عندما انفرد موراتا في الدقيقة 114 بمرمى الفريق الملكي، إلا أن فالفيردي لحق به وأسقطه أرضا بعرقلة خلفية، في المباراة التي أقيمت في السعودية.
 
وأدى تصرف فالفيردي إلى "انقسام" بين جماهير كرة القدم، بين من اعتبره "بطولة" قادت ريال مدريد إلى تحقيق اللقب بعد ركلات الترجيح، ومن رآه "فعلا لا أخلاقيا" حرم أتلتيكو مدريد من الفوز.
 
وقال فالفيردي، النجم الواعد في صفوف الفريق الملكي، عقب اللقاء: "لقد اعتذرت لموراتا. لم يكن فعلا جيدا لكن كان علي فعله. أنا سعيد باللقب"، وفقا لتصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية.
 
وتابع اللاعب الأوروغواياني صاحب الـ21 عاما: "عندما انتهت ركلات الترجيح ركضت إلى الملعب. لقد وجهوا لي التهانئ".
 
كما لفتت الواقعة أنظار المديرين الفنيين للفريقين، زين الدين زيدان ودييغو سيميوني، اللذين تحدثا إلى "فيدي" لحظة خروجه من الملعب في الشوط الثاني الإضافي.
 
وقال اللاعب: "لقد دعماني. كنت غاضبا لأنني سأترك فريقي ناقصا، لكنهما كانا هناك لمساعدتي".
 
وظهر سيميوني وهو يربت على رأس فالفيردي أثناء مغادرته، فيما تحدث زيدان لاحقا ليدعم تصرف لاعبه.
 
ونجح الفريق الملكي في اقتناص لقب السوبر المحلي، في نسخة أقيمت بالسعودية بين 4 فرق، حيث شارك فيها أيضا برشلونة وفالنسيا اللذان ودعا مبكرا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout