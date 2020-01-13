سليماني ينقذ موناكو من الهزيمة أمام باريس سان جيرمان

A + A -

تعثر فريق باريس سان جيرمان على أرضه أمام ضيفه موناكو، بتعادله معه (3-3)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأحرز النجم البرازيلي نيمار الهدفين الأول والثالث للفريق الباريسي، في الدقيقتين (3، و42 من ضربة جزاء)، بينما جاء الهدف الثاني بـ "نيران صديقة" سجله المدافع فودي بالو توريه، في الدقيقة 24 خطأ في مرماه.

أما ثلاثية موناكو فقد حملت توقيع كل من المهاجمين، البرتغالي جيلسون مارتينز، ووسام بن يدر، والجزائري، إسلام سليماني، في الدقائق (7، 13، و70) على الترتيب.

ورفع سان جيرمان، حامل اللقب، رصيده إلى 46 نقطة، ويتربع على عرش صدارة الدوري.

بينما رفع موناكو رصيده إلى 29 نقطة (من 19 مباراة)، وتقدم إلى المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري.