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سيكسرز يتجاوز غياب إمبيد ويهزم سيلتيكس

10
JANUARY
2020
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تجاوز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز غياب لاعبه جويل إمبيد ليفوز 109-98 على ضيفه بوسطن سيلتيكس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليل الخميس.
 
وتعرض إمبيد لإصابة قوية في اليد خلال الفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر يوم الاثنين وأعلن سيكسرز إنه سيخضع لجراحة يوم الجمعة على أن يتم تقييم حالته في خلال أسبوع أو اثنين.
 
وبدا أن تأثير غياب اللاعب الكاميروني سيكون واضحا عندما أنهى سيلتيكس الربع الأول متقدما 35-26 قبل أن يصل الفارق إلى 15 نقطة في منتصف الربع الثاني.
 
لكن سيكسرز سجل 12 نقطة متتالية لتصبح النتيجة 51-48 بفضل تألق جيمس إينيس وجوش ريتشاردسون.
 
وأنهى سيلتيكس الشوط الأول متفوقا 55-48.
 
وعلى الرغم من ارتفاع الفارق إلى تسع نقاط في بداية الربع الثالث انتفض سيكسرز ليخطف التقدم بفارق ست نقاط.
 
وظلت الأمور متأرجحة إلى أن انتهى الربع الثالث بتفوق سيلتيكس 80-77.
 
ولم يمنح سيكسرز الفرصة لضيفه في الربع الأخير وسيطر على المباراة ليتقدم بفارق 11 نقطة قبل أن يحسم الفوز ويُلحق بسيلتيكس الهزيمة الثالثة على التوالي.
 
وتصدر ريتشاردسون قائمة مسجلي سيكسرز برصيد 29 نقطة وأضاف بن سيمونز وآل هورفورد 19 و17 نقطة على الترتيب.
 
وكان كيمبا ووكر الأكثر تسجيلا في صفوف سيلتيكس برصيد 26 نقطة وتبعه البديل ماركوس سمارت وله 24 نقطة.
 
ورغم الهزيمة ما زال سيلتيكس في المركز الثالث في القسم الشرقي برصيد 25 فوزا و11 هزيمة ويتقدم بمركزين على سيكسرز الذي انتصر 25 مرة وخسر 14 مباراة.
 
واحتاج كليفلاند كافاليرز إلى وقت إضافي ليفوز 115-112 على مستضيفه ديترويت بيستونز.
 
ولم تكن عودة راسل وستبروك إلى ملعب فريقه القديم ناجحة إذ خسر هيوستون روكتس 113-92 أمام مستضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر.
 
وانتصر مينيسوتا تيمبرولفز 116-102 على ضيفه بورتلاند تريل بليزرز.
Reuters
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