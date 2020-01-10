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بالصور.. أول لقاء بين صلاح وماني بعد الجائزة

10
JANUARY
2020
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استقبل النجم المصري، محمد صلاح، زميله في فريق ليفربول الإنجليزي، النجم السنغالي، ساديو ماني، بعد حصد أسد التيرانغا لجائزة أفضل لاعب عن قارة أفريقيا لعام 2019.
 
ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول صورا لمران الفريق استعدادا لمواجهة توتنهام المرتقبة، مساء السبت، في لندن، وهو المران الأول الذي يجمع بين صلاح وماني بعد تتويجه بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته.
 
وأظهرت الصور مدى الود بين اللاعبين، حيث بدت ابتسامة كبيرة لصلاح خلال ترحيبه بماني قبل بدء التدريبات.
 
وشارك صلاح وماني إلى جانب زملائهم في الفريق استعدادا لمواجهة توتنهام، حيث يحتل "الريدز" صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة.
 
وأصبح ماني أول سنغالي يتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي، بعد مواطنه الحاج ضيوف في 2002، حيث تفوق في تصنيف الجائزة على محمد صلاح، ورياض محرز.
 
وهنأ صلاح زميله في ليفربول الإنجليزي ساديو ماني، بعد تتويج الأخير بلقب أفضل لاعب أفريقي، على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وإنستغرام بالقول: "مبارك يا أخي".
 
يذكر أن صلاح توج رسميا بجائزة أفضل هدف في العقد الأخير مع "الريدز"، الذى أحرزه في شباك توتنهام بالدوري الإنجليزي فبراير 2018.
 
وتفوق هدف صلاح على هدف إيمرى كان في واتفورد (مايو 2017) والذى احتل المركز الثالث، وهدف ديفوك أوريغي في برشلونة بدوري أبطال أوروبا والذي احتل الوصافة.
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