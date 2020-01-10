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بعد الهزيمة أمام أتلتيكو.. سواريز يدافع عن فالفيردي

10
JANUARY
2020
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رفض المهاجم الأورغوياني، لويس سواريز، في تصريحات صحفية، تحميل مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، مسؤولية هزيمة النادي "الكتالوني" أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2، الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
 
وقال سواريز في تصريحات صحفية نقلها موقع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أعرف إن كانت الخسائر بدأت في الازدياد أم لا، لكن هذه الخسارة تظهر أننا بحاجة لتصحيح بعض الأمور".
 
وتابع نجم برشلونة قائلا: "عندما تفوز أو حتى عند الخسارة، يجب أن يكون هناك نقد ذاتي، وحينما نتعرض لهزائم أكثر، يجب أن نعمل على تدارك الأخطاء".
 
وردا على سؤال حول المدرب فالفيردي، وإمكانية استمراره مع "البلوغرانا"، قال سواريز: "هذه الأمور في يد إدارة النادي، لكن المدرب لا يلام على شيء، لأننا نتحمل مسؤولية تلك الأخطاء".
 
وفيما يتعلق برأيه حول تقنية "الفار"، أوضح سواريز: "الأمر الأكثر أهمية هو تقنية خط المرمى، لأن الحكم المساعد بشر وقد يرتكب خطأ، لكن التقنية تساعده في تجنب ذلك".
 
وقلب أتلتيكو مدريد تأخره في آخر 10 دقائق أمام برشلونة حامل اللقب وأسقطه 3-2، ليبلغ نهائي الكأس السوبر الإسبانية في كرة القدم، الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة السعودية.
 
وافتتح كوكي التسجيل لأتلتيكو خلافا للمجريات، ثم قلب الأرجنتيني ليونيل ميسي (51) والفرنسي أنطوان غريزمان (62) الأرقام، لكن أتلتيكو سجل ثنائية في آخر 10 دقائق عبر ألفارو موراتا (81 من ركلة جزاء) والأرجنتيني إنخل كوريا (86) وضعته في النهائي.
 
وتعد هذه أول خسارة لبرشلونة، حامل الرقم القياسي في المسابقة (13 لقبا)، في 13 مباراة ضمن مختلف المسابقات.
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