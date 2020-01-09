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جاء إبرا فخاف ميسي.. رسالة "غريبة" داخل حافلة برشلونة

9
JANUARY
2020
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كشف كتاب صدر مؤخرا، تفاصيل رسالة "خوف" أرسلها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمدربه وقتها، بيب غوارديولا، بعد انضمام زلاتان إبراهيموفيتش إلى برشلونة.
 
ووقع برشلونة الإسباني مع إبراهيموفيتش، في صيف 2009، في خطوة لتعزيز خط الهجوم، الأمر الذي أقلق ميسي وقتها.
 
وذكر كتاب "لغز ميسي" الجديد، أن النجم الأرجنتيني أرسل رسالة نصية "حزينة" لبيب غوارديولا، فور معرفته بخبر تعاقد المدرب الإسباني مع زلاتان، الذي كان في قمة تألقه وقتها.
 
وجاء في رسالة ميسي النصية لغوارديولا: "من الواضح أني لست مهما للفريق بعد الآن"، وفقا للكتاب الذي ألفه سباستيان فيست وأليكس جيلار.
 
وذكر الكتاب أن ميسي أرسل الرسالة النصية خلال وجوده مع المدرب في حافلة الفريق، وذلك لأنه لم يستطع مصارحة المدرب، والتعبير عن مشاعر القلق التي اعترته وقتها، وجها لوجه.
 
يذكر أن ميسي أعرب عن قلقه بعد تراجع مستواه في بعض المباريات التي سبقت التعاقد مع زلاتان، الأمر الذي دفعه للاعتقاد بأن المهاجم السويدي جاء ليحل محله في صفوف "البلوغرانا".
 
وانتهى ذلك الموسم وقتها بتألق غير مسبوق من ميسي، الذي سجل 47 هدفا في 53 مباراة، بينما سجل إبراهيموفيتش 21 هدفا في 45 مباراة قبل أن يرحل سريعا بعد موسم واحد إلى صفوف ميلان.
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