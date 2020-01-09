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تغييرات تحكيمية "جذرية" بكأس السوبر الإسباني في جدة

9
JANUARY
2020
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ستشهد بطولة كأس السوبر الإسباني بالسعودية، التي تنطلق الأربعاء، تغييرات "جذرية" في إجراءات التحكيم، قد تكون "بروفة" لاستخدامها في بطولة الدوري مستقبلا.
 
وستستخدم البطولة تقنية الفيديو (الفار)، مع وجود غرفة الفيديو داخل ملعب المباراة، وهو ما قد يسرع عملية اتخاذ القرارات، ويعطيها أحقية أكبر، عكس (الفار) المستخدم بالدوري الإسباني، الذي يعتمد على تواصل الحكم بغرفة الفيديو الواقعة في مقرها الرئيسي بمدريد.
 
كما سيتم عرض إعادة للحالات التحكيمية للجماهير داخل الملعب، وهو أمر لا يطبقه الاتحاد الإسباني في مباريات الدوري، منعا لانتقادات الجماهير الحاضرة للمباريات.
 
كما ستستخدم البطولة تقنية خط المرمى، للمرة الأولى بتاريخ الكرة الإسبانية، وهي التقنية التي تحدد إذا ما تخطت الكرة خط المرمى أم لا.
 
وتستخدم بطولتا الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا هذه التقنية، لكنها لم تطبق حتى الآن في البطولات الإسبانية.
 
وتنطلق النسخة الجديدة من بطولة كأس السوبر الإسباني، في مدينة جدة السعودية، مساء الأربعاء، بمشاركة عمالقة الدوري الإسباني.
 
وقرر الاتحاد الإسباني تغيير شكل بطولة كأس السوبر، التي كانت تقام قبل انطلاق الموسم، بين بطل الدوري الإسباني وبطل كأس الملك، في نهائي واحد يقام ذهابا وإيابا.
 
وسيشارك في النسخة الجديدة 4 أندية، وهي برشلونة (بطل الدوري)، وفالنسيا (بطل الكأس)، وأتلتيكو مدريد (وصيف الدوري)، وريال مدريد (ثالث الدوري).
 
وستقام البطولة بنظام نصف النهائي والنهائي بواقع خروج المغلوب، حيث ستقام مباراتا نصف النهائي يومي الأربعاء والخميس، على أن تقام المباراة النهائية الأحد.
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