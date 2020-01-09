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حافلة برشلونة تضل طريقها في السعودية وتتجه لملعب ريال مدريد

9
JANUARY
2020
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تعرض نادي برشلونة الإسباني لموقف طريف في السعودية، خلال استعداده لخوض بطولة كأس السوبر الإسباني في جدة، وذلك بسبب خطأ ارتكبه سائق حافلة الفريق.
 
وذكرت مصادر في برشلونة أن سائق حافلة الفريق سلك طريقا غير صحيح، وكان من المقرر أن يستعد برشلونة لمواجهة الدور قبل النهائي للبطولة الخميس أمام أتليتيكو مدريد بإجراء تدريبات على ملعب نادي الاتحاد، لكن السائق توجه بالفريق إلى مدينة الملك عبد الله الرياضية التي تستضيف مواجهات البطولة.
 
ويبتعد الملعبان عن بعضهما بما يزيد على 30 كيلومترا. ووصلت حافلة الفريق أخيرا إلى موقع التدريبات متأخرة بواقع 45 دقيقة عن الموعد المحدد بسبب الزحام المروري في المدينة الساحلية.
 
وقاد السائق الحافلة الفريق الكتالوني لمقر غريمه ريال مدريد، الذي كان يستعد لخوض مباراة نصف النهائي أمام فالنسيا على استاد الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية.
 
وكان من المقرر أن يظهر المدرب إرنستو فالفيردي ولاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس في مؤتمر صحفي قبل المران، لكنهما سيتحدثان إلى وسائل الإعلام لاحقا بسبب تأخير الوصول.
 
وسيلعب ريال مدريد أمام فالنسيا في وقت لاحق الأربعاء في أولى مباريات البطولة، التي تقام بمشاركة 4 فرق في مدينة جدة السعودية.
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