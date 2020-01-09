"الملكي" يتخطى فالنسيا بثلاثية ويبلغ نهائي السوبر الإسباني

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حجز ريال مدريد البطاقة الأولى في نهائي الكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم التي تقام للمرة الأولى على شكل بطولة رباعية مصغرة، بفوزه السهل الأربعاء على فالنسيا 3-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة السعودية.

ويلتقي ريال مدريد في النهائي الأحد الفائز بين برشلونة حامل الرقم القياسي (13 لقبا) وأتلتيكو مدريد بطل المسابقة في 1985 و2014 الخميس على الملعب عينه.

وحسم ريال مدريد المتوج باللقب 10 مرات آخرها في 2017، المباراة في شوطها الأول أمام فالنسيا المتوج مرة يتيمة في 1999، بهدفين حملا توقيع الألماني توني كروس من ركنية مباشرة وخطأ فادح من الحارس (15) وإيسكو بعد معمعة داخل المنطقة (39). وفي الثاني ضمن أفضل لاعب في العالم سابقا الكرواتي لوكا مودريتش الفوز بهدف جميل (65)، قبل أن يسجل داني باريخو هدفا شرفيا من ركلة جزاء في الوقت البدل عن ضائع.

وهذه المباراة الـ15 دون خسارة لريال مدريد في جميع المسابقات.

وافتقد مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان مهاجميه البلجيكي إدين هازار، الفرنسي كريم بنزيمة والويلزي غاريث بايل بداعي الإصابة. وأجرى زيدان ثلاثة تغييرات على التشكيلة الفائزة على خيتافي 3-صفر في الدوري، فعاد قلب الدفاع سيرخيو راموس الموقوف، وغاب بنزيمة وبايل.

في المقابل، غاب نجم هجوم فالنسيا رودريغو مورينو بسبب الإصابة، فدفع المدرب ألبرت سيلاديس بالشاب فيران توريس.

وكان ريال الطرف الأفضل في الشوط الأول، واستهل فرصه برأسية لقلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران من داخل المنطقة بعد عرضية جميلة من الجهة اليسرى لمواطنه الظهير فرلان مندي صدها الحارس خاومي دومينيك (5).

وافتتح كروس التسجيل عندما رأى الحارس متقدما عن مرماه، فلعب ركنية خادعة حاول دومينيك إبعادها لكنه دخل معها في المرمى (15).

انتظر "الخفافيش" حتى الدقيقة 29 للرد بتسديدة من داخل المنطقة للفرنسي كيفن غاميرو علت عارضة البلجيكي تيبو كورتوا.

لكن لاعب الوسط الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي اخترق من اليمين ولعب عرضية في قلب المنطقة إلى صانع اللعب الكرواتي مودريتش سددها فصدها الدفاع، وصلت إلى إيسكو لعبها طائرة قوية أمام دفاع فالنسيا المتراخي (39).

تعاطف بعدها القائم الأيمن مع فالنسيا إثر رأسية لايسكو بعد ركنية عجز المهاجم الصربي لوكا يوفيتش عن متابعتها (42).

وفي الشوط الثاني، حاول فالنسيا العودة إلى أجواء المباراة، لكن ريال تحكم وانطلق بكرات سريعة لاقتناص هدف الاطمئنان.

وجاء الدور إلى مودريتش لقتل آمال فالنسيا مخترقا المنطقة ومسددا بالجهة الخارجية من قدمه اليمنى كرة صعبة في الزاوية اليمنى البعيدة لدومينيك بعد تلاعبه بالدفاع (65).

وفي الوقت البدل عن ضائع ارتدت الكرة من يد راموس فاحتسب الحكم ركلة جزاء بعد الاستعانة بتقنية الفيديو ترجمها الاختصاصي داني باريخو صاروخية هدفا شرفيا (90+2).

ويشارك في النظام الجديد من البطولة برشلونة، بطل الدوري في الموسمين الماضيين الذي خسر في نهائي كأس الملك الموسم الماضي أمام فالنسيا1-2، وقطبا مدريد، أتلتيكو وريال، بعد إنهائهما موسم 2018-2019 في المركزين الثاني والثالث تواليا في ترتيب الدوري.

وتوصل الاتحاد الإسباني إلى اتفاق تستضيف السعودية بموجبه المسابقة لثلاث سنوات. وتأتي استضافة جدة للكأس السوبر الإسبانية، بعد أن احتضنت العاصمة الرياض الكأس السوبر الإيطالية التي توج بها لاتسيو في 22 ديسمبر الماضي، على حساب يوفنتوس (3-1) المشارك في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.