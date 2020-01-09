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هدف "ملكي" لم يحدث منذ 22 عاما.. كيف فعل كروس ذلك؟

9
JANUARY
2020
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افتتح الألماني توني كروس أهداف مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في كأس السوبر الإسبانية بهدف مميز من ركنية مباشرة وخطأ فادح من الحارس.
 
 
وسجل الهدف في الدقيقة الـ15، في وقت كان فيه حارس مرمى فالنسيا، الإسباني خاومي دومينيك منشغلا بإعطاء زملائه تعليمات الاصطفاف.
 
واستغل كروس "غفوة" الحارس وابتعاده عن المرمى ليسدد ركلة ركنية مباشرة، انتهت داخل المرمى.
 
وتساؤل متابعون عما إذا كان الهدف هو "عبقرية من اللاعب الألماني" أو بسبب خطأ يتحمله حارس المرمى.
 
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن هدف كروس كان أول هدف أولمبي لريال مدريد (هدف يتم تسجيله مباشرة من الركنية)، منذ نحو 22 عاما.
 
وأضافت "آخر هدف أولمبي للنادي الملكي يعود لـ14 ديسمبر 1997، بأقدام دافور شوكر في مرمى ميريدا".
 
وكان أبناء زين الدين زيدان حجزوا البطاقة الأولى في نهائي السوبر الإسباني، بفوزهم الأربعاء على فالنسيا 3-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة السعودية.
 
ويلتقي ريال مدريد في النهائي الأحد الفائز بين برشلونة حامل الرقم القياسي (13 لقبا) وأتلتيكو مدريد بطل المسابقة في 1985 و2014، اليوم الخميس.
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