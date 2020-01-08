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نادال يقود إسبانيا إلى ربع نهائي "كأس المحترفين"

8
JANUARY
2020
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لحقت إسبانيا بصربيا وبريطانيا وروسيا وأستراليا، المضيفة، إلى الدور ربع النهائي من النسخة الأولى لكأس رابطة المحترفين في التنس، المقامة في سيدني وبيرث وبريزبن، وذلك بتحقيقها فوزها الثالث تواليا في المجموعة الثانية، بقيادة نجمها رافائيل نادال.
 
وبعد أن استهلت منافسات المجموعة المقامة مبارياتها في بيرث بالفوز على جورجيا 3-صفر بفضل نادال وروبرتو باوتسيتا آغوت اللذين حسما مباراتي الفردي ما جعل نتيجة الزوجي هامشية، كررت إسبانيا السيناريو في الجولة الثانية أمام الأوروغواي.
 
ثم أنهت الأربعاء دور المجموعات بفوز ثالث تواليا على اليابان، وضمنت بالتالي بطاقتها الى ربع النهائي لملاقاة أفضل منتخب يحل ثانيا، من أصل إثنين من المجموعات الست.
 
واستهلت إسبانيا الجولة الثالثة الأخيرة بفوز سهل لباوتيستا آغوت على غو سويدا 6-1 و6-2، قبل أن تحسم تأهلها بفوز نادال على يوشيهيتو نيشيوكا 7-6 (7-4) و6-4 في مباراة عانى خلالها المصنف أول عالميا وارتكب فيها الكثير من الأخطاء إلا أنه نجح في نهاية المطاف بتجنب خسارة مجموعة للمرة الأولى في هذه البطولة المستحدثة، التي تشكل استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة.
 
وتأثر نادال بالأجواء المناخية الحارة في بيرث بحسب ما أفاد بعد اللقاء، قائلا "إنها المرة الأولى التي ألعب في ظروف مناخية بهذه الصعوبة. الشعور على الملعب كان مختلفا تماما، وكنت في مواجهة لاعب بدأ الموسم بأداء ناري".
 
وواجه الإسباني، البالغ 33 عاما، صعوبة في تخطي دفاعات منافسه الياباني البالغ من العمر 24 عاما، وخسر إرساله مرتين في المجموعة الأولى، إلا أنه حافظ على رباطة جأشه ورد بالمثل ليتمكن بخبرته من حسمها في الشوط الحاسم، ثم كاد أن يخسر إرساله في الشوط السادس من المجموعة الثانية، إلا أنه أنقذ ثلاث فرص لمنافسه وفرض بعدها أفضليته، منهيا اللقاء في ساعتين و7 دقائق.
 
وسيخوض نادال لاحقا، وللمرة الأولى في هذه البطولة، مباراة الزوجي بجانب بابلو كارينيو بوستا، حيث يأمل أن يمنح بلاده فوزها التاسع، في حين تمني اليابان بتقليص النتيجة الى 1-2 لأن ذلك سيمنحها فرصة أكبر لمحاولة نيل أحد المركزين المخصصين لأصحاب المركز الثاني في المجموعات الست.
 
وتبقى هناك بطاقة واحدة مؤهلة مباشرة الى ربع النهائي عن المجموعة الخامسة التي تتصدرها كرواتيا بفوزين قبل مباراتها الأخيرة مع الأرجنتين (فوز وخسارة) لاحقا في سيدني.
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